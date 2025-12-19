金鋼狼、X教授再合作 「綿羊偵探團」集結大咖調查休傑克曼命案

我的頻道

記者廖福生／即時報導
休傑克曼在「綿羊偵探團」中身陷謀殺案。（圖／索尼提供）
「金鋼狼」（Wolverine）男星休傑克曼（Hugh Jackman）演出新片「綿羊偵探團」（The Sheep Detectives），近日最新預告曝光，該片陣容集結奧斯卡影后艾瑪湯普遜（Emma Thompson）、「絕命毒師」布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston）、「X教授」派屈克史都華（Patrick Stewart）等人，以及一群毛絨絨的綿羊偵探們，峰迴路轉又人人有嫌疑的牧場謀殺案，即將揭開驚人的秘密。

該片改編自德國知名作家萊奧妮史汪（Leonie Swann）的暢銷懸疑小說「綿羊偵探團」，敘述牧羊人喬治因不明原因死去，他的綿羊們決定為牠們的主人伸張正義，在撲朔迷離的疑團下找出下手的兇手。

才華洋溢的作者萊奧妮史汪，透過綿羊的視角，巧妙的編織出一樁高潮迭起謀殺案，觀眾將跟隨著獨特的羊式邏輯與思考方式，從羊毛般糾結不清的線索中不斷挖「嚼」下去。既幽默又刺激的故事，讓小說打敗「哈利波特」與「達文西密碼」，高踞德國暢銷排行榜100周以上，狂銷突破150萬本。「綿羊偵探團」定檔於2026年5月8日在美國上映。

