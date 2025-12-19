約翰屈伏塔么兒是貓王曾外孫？訴訟文件爆料曾獲「她」捐卵

約翰屈伏塔的小兒子被爆是貓王曾外孫。(路透資料照片)

根據針對貓王(Elvis Presley)家族的進行中訴訟文件，好萊塢 知名演員約翰屈伏塔(John Travolta)最小的孩子，是透過搖滾之王的外孫女演員芮莉奇歐(Riley Keough)所捐贈的卵子而生的，所以這個孩子是貓王的曾外孫。

根據由貓王前妻普莉西拉(Priscilla Presley)商業夥伴律師所提交的文件，貓王與普莉西拉女兒麗莎瑪麗普里斯萊(Lisa Marie Presley)的女兒奇歐，因為捐贈卵子，獲得了一輛舊捷豹(Jaguar)汽車和1萬至2萬元的報酬；奇歐的卵子最後促成了約翰屈伏塔小兒子班傑明屈伏塔(Ben Travolta)的出生。

根據普莉西拉的商業夥伴布里吉特．克魯斯(Brigitte Kruse)與凱文．菲亞爾科(Kevin Fialko)在洛杉磯 郡提出的民事訴訟中，指控普莉西拉的兒子納瓦羅內．加西亞(Navarone Garcia)違反合約；克魯斯與菲亞爾科另外還針對普莉西拉，提出了欺詐和違反合約的訴訟。

克魯斯與菲亞爾科律師表示，有傳言指出，麗莎在2010年初時曾捐卵給約翰屈伏塔的已故妻子凱莉普列斯頓(Kelly Preston)；麗莎當時年紀應是在40歲左右。

但克魯斯與菲亞爾科聲稱，這筆交易最後沒成，因為約翰屈伏塔不想要「沾有海洛因的卵子」，於是他們策畫另一個協議，改讓奇歐把卵子給屈伏塔，讓凱莉可以生下他們的小兒子班傑明；班傑明於2010年11月出生，是約翰與凱莉屈伏塔第三個小孩。

原告聲稱：「奇歐因此得到一輛舊捷豹，和1萬至2萬元的報酬。」訴訟中還提供了一張飯店信箋上的手寫便條照片，上面詳細列出了這筆交易。