「尋寶大冒險」想長大 海綿寶寶電影版原班人馬回歸

動畫電影「海綿寶寶電影版：尋寶大冒險」，笑料滿滿又具成長意義。(圖／UIP提供)

經典動畫角色「海綿寶寶」原班人馬再度回歸大銀幕，全新動畫電影「海綿寶寶電影版：尋寶大冒險」(The SpongeBob Movie: Search for SquarePants)將於聖誕節 檔期在台上映，帶領觀眾重返比奇堡，展開一場笑料滿滿又充滿成長意義的深海冒險。

本片由德瑞克德萊蒙執導，並集結合作超過25年的原班配音陣容，包括為海綿寶寶獻聲的湯姆肯尼、派大星的比爾法格巴克、蟹老闆的克蘭西布朗、章魚哥的羅傑邦帕斯、珊迪的卡洛琳勞倫斯，以及皮老闆的勞倫斯先生。多年來培養出的高度默契，讓角色的情感與喜劇節奏更加自然，也讓比奇堡的世界依舊充滿熟悉魅力。

製片亞倫德姆表示，這些聲音早已成為角色不可分割的一部分，「只要一開口，觀眾立刻就能回到那個世界。」湯姆肯尼也分享，為永遠樂觀的海綿寶寶配音始終充滿樂趣，尤其是在危機四伏的情境中，角色卻總能用最荒謬的方式化解恐懼，這正是「海綿寶寶」歷久不衰的原因。

此次肯尼也與導演德萊蒙一同參與配音創作，他形容導演兼具喜劇直覺與敘事深度，是少數能完整掌握「海綿寶寶」精神的創作者。戲裡戲外都情誼深厚的肯尼與法格巴克，也再次為海綿寶寶與派大星的友情注入溫度。法格巴克笑說，每次進錄音室仍會被派大星逗笑，能再次參與電影級冒險讓他相當期待。

劇情方面，「尋寶大冒險」以「想長大」為核心主題。一心渴望證明自己的海綿寶寶，在蟹老闆的誤導下，誤入飛行荷蘭人設下的試煉，被帶往危險重重的冥界。隨著冒險展開，他必須面對勇氣、毅力與內心力量的考驗，而蟹老闆也踏上救援之路，試圖彌補自己的過失。

導演德萊蒙表示，想長大是每個孩子都能理解的心情，但海綿寶寶最動人的地方，正是他始終保有純真與正能量。