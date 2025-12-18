死訊藏半年 恐怖片「牠」女星癌逝 過世前2月仍上工

我的頻道

記者陳穎╱綜合報導
瓊格雷格森今年6月6日在加拿大過世，享耆壽92歲。(取材自Ｘ平台)
曾演出多部恐怖片、並在2019年電影「牠：第二章」(It:Chapter Two)中飾演「克希夫人」翻紅的好萊塢女星瓊葛瑞森（Joan Gregson），傳出已於今年6月6日因罹患癌症辭世，享耆壽92歲。

瓊葛瑞森1933年出生於法國巴黎，1990年踏入演藝圈，屬於大器晚成型演員。她一生累積超過30部影視作品，雖多半以配角身分亮相，卻憑精湛演技，在恐怖與驚悚類型中留下深刻印象。

在她眾多作品中，最令人難忘的莫過於「牠：第二章」，片中飾演行為詭譎、笑容陰森的「克希夫人」，戲分不多卻成功製造強烈心理壓迫感，讓不少觀眾留下陰影，也讓她在好萊塢的知名度大幅攀升，成為恐怖片迷心中的經典角色之一。

瓊葛瑞森生前的最後一次演出，是客串今年10月播出的「牠」衍生影集「牠：歡迎來到德利鎮」(It:Welcome to Derry)。外媒報導，這次回歸其實是由該劇攝影師安傑洛科拉維基亞（Angelo Colavecchia）主動向導演安迪馬希提（Andy Muschietti）提議，希望能再次邀請她出演，為系列作品留下特別的情感連結。

製作人芭芭拉馬希提（Barbara Muschietti）透露，當時已高齡92歲的瓊葛瑞森在拍攝現場狀態相當投入，情緒轉換自如，時而大笑、時而落淚，享受每一個鏡頭帶來的表演樂趣。令人惋惜的是，她在完成拍攝約兩個月後便辭世，為影壇留下無限感嘆。

