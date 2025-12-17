觀影說劇╱「全家2」馬克華柏格嘆兒女長大 聖誕之旅難同聚

此次馬克華柏格與蜜雪兒摩納漢一家人，將前往歐洲展開一場驚險又爆笑的失控假期。（圖／Apple TV 提供）

54歲馬克華柏格（Mark Wahlberg）、49歲蜜雪兒摩納漢（Michelle Monaghan）主演的電影「全家逃走中2：在節難逃」（The Family Plan 2），該片聚焦在家庭過節遇上的一連串冒險。馬克華柏格透露，雖然現在4個小孩分別都已經22、19、17、15歲，但每年的聖誕假期仍然從不會照著計畫走。

馬克華柏格表示，孩子們都已是不需父母陪伴的年紀，要大家一起同時出現都有點難，這也讓老婆多少有點傷心：「我能接受，但我太太很難過，她希望一切完美。但我懂她的心情，我們也因此更珍惜一起度過的聖誕節 ，不過每年都還是會亂成一團。」

不過，每逢聖誕節，馬克華柏格一定會帶家人去中西部旅行，但天氣總會有些難以預測，因此一家人有時候會遇到航班延誤甚至錯過航班，更曾遇過暴風雪：「但我們到達目的地時，一切就會放鬆下來，然後盡情的享受屬於我們的美好假期。」他笑說，愛妻總是會在旅程中安排一些計畫：「她希望給孩子難忘的回憶，這時候我就會當她的助理，還會送上特別的禮物感謝她。」

另外，馬克華柏格透露，在疫情前，一家人會在周末一起看電影，「有時候我們不知道要看什麼，就會直接出門逛街」。也因此，馬克華柏格認為，「全家逃走中2」是一部可以讓大家坐下來好好欣賞的電影：「每個家庭成員都能在電影裡看到自己的影子，這真的非常獨特。」

「全家逃走中2」此次遠赴倫敦、巴黎拍攝，片中有許多緊張刺激的動作戲，馬克特別難忘與基特哈靈頓在觀光 巴士上對打。他坦言過程非常刺激也很爆笑，且自己過去就曾在巴黎拍片過：「那是我在全世界最喜歡的城市，我的家人也有來探班，當時我們還特地抽空去迪奧博物館、羅浮宮 。」他更表示未來還要想帶家人繼續去巴黎玩。