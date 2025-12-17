12年前預防乳癌「切除雙乳」 裘莉首度曝傷疤：不明顯

安潔莉娜裘莉近日登上「時代雜誌法國版（Time France）」創刊號封面。(路透資料照片)

現年50歲的安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie），近日登上「時代雜誌法國版（Time France）」創刊號封面，首次曝光12年前為預防癌症 「切除雙乳」的傷疤，裘莉透露，手術留下的疤痕並不明顯，家人也沒有因此受到驚嚇；在切除手術完成約9周後，她也進行了乳房重建。

裘莉早在2013年便曾投書「紐約時報」，以「我的醫療選擇」為題，公開自己的健康抉擇。她提及母親瑪琳絲貝唐（Marcheline Bertrand）與乳癌 纏鬥近10年，最終於2007年病逝，享年56歲。裘莉寫道，母親努力撐過病痛，得以見到她的幾個孩子並親手抱過他們，但仍有孩子無緣感受外婆的關愛，這成了她心中難以抹去的遺憾。

由於孩子們擔心她會重蹈母親病程，裘莉決定接受基因檢測。根據醫師評估，她罹患乳癌的風險高達87%，卵巢癌的可能性也有50%。正視這樣的結果後，她選擇主動降低風險，接受預防性雙側乳房切除手術，當時的伴侶布萊德彼特幾乎全程陪伴在側。她最後表示，手術讓自己罹患乳癌的機率從原本的87%大幅降低至5%。

正因如此，裘莉在受訪時坦言，選擇站出來是希望提醒大眾正視疾病預防的重要性。她強調，無論經濟條件或居住地，每個人都應該擁有接受醫療照護與疾病篩檢的權利，不該受到任何限制。