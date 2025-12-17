我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

12年前預防乳癌「切除雙乳」 裘莉首度曝傷疤：不明顯

記者廖福生／綜合報導
安潔莉娜裘莉近日登上「時代雜誌法國版（Time France）」創刊號封面。(路透資料照片)
安潔莉娜裘莉近日登上「時代雜誌法國版（Time France）」創刊號封面。(路透資料照片)

現年50歲的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），近日登上「時代雜誌法國版（Time France）」創刊號封面，首次曝光12年前為預防癌症「切除雙乳」的傷疤，裘莉透露，手術留下的疤痕並不明顯，家人也沒有因此受到驚嚇；在切除手術完成約9周後，她也進行了乳房重建。

裘莉早在2013年便曾投書「紐約時報」，以「我的醫療選擇」為題，公開自己的健康抉擇。她提及母親瑪琳絲貝唐（Marcheline Bertrand）與乳癌纏鬥近10年，最終於2007年病逝，享年56歲。裘莉寫道，母親努力撐過病痛，得以見到她的幾個孩子並親手抱過他們，但仍有孩子無緣感受外婆的關愛，這成了她心中難以抹去的遺憾。

由於孩子們擔心她會重蹈母親病程，裘莉決定接受基因檢測。根據醫師評估，她罹患乳癌的風險高達87%，卵巢癌的可能性也有50%。正視這樣的結果後，她選擇主動降低風險，接受預防性雙側乳房切除手術，當時的伴侶布萊德彼特幾乎全程陪伴在側。她最後表示，手術讓自己罹患乳癌的機率從原本的87%大幅降低至5%。

正因如此，裘莉在受訪時坦言，選擇站出來是希望提醒大眾正視疾病預防的重要性。她強調，無論經濟條件或居住地，每個人都應該擁有接受醫療照護與疾病篩檢的權利，不該受到任何限制。

裘莉 乳癌 癌症

上一則

「流星花園」男星復出帶貨 賣慘難甩家暴負評

下一則

胡歌「人生有味」首演廚師 苦練廚藝放話閉眼能片烤鴨

延伸閱讀

乳房腫塊會滑動沒事？7旬婦拖10年罹癌 醫示警常見迷思

乳房腫塊會滑動沒事？7旬婦拖10年罹癌 醫示警常見迷思
裘莉首度公開乳房切除疤痕 籲醫療與篩檢不應受限

裘莉首度公開乳房切除疤痕 籲醫療與篩檢不應受限
布裘再撕破臉… 酒莊案小布求償3500萬美元 裘莉拒交文件

布裘再撕破臉… 酒莊案小布求償3500萬美元 裘莉拒交文件
布裘離婚再撕破臉 酒莊變戰場 小布求償3500萬美元、裘莉拒交文件

布裘離婚再撕破臉 酒莊變戰場 小布求償3500萬美元、裘莉拒交文件

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友