女友是Swiftie 「尚氣」劉思慕求婚 找泰勒絲幫一把

世界新聞網／輯
劉思慕（左）與未婚妻Allison。（路透）
劉思慕（左）與未婚妻Allison。（路透）

漫威「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)主演劉思慕（Simu Liu）今年5月在巴黎向台裔女友Allison求婚成功，近日他在「吉米法倫今夜秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）意外透露，泰勒絲（Taylor Swift）在其中扮演的重要角色。

劉思慕表示：「我的未婚妻在音樂產業工作，是一名數位行銷高階主管，而且從小就是Swiftie，她真的非常愛泰勒絲。泰勒絲的歌曲和音樂，從我們交往一開始就是很重要的一部分，我也是透過這些歌去認識Allison，理解為什麼那些作品對她意義非凡。」

他接著說：「所以我就想，如果有一個人能讓這場求婚變得特別，那一定是泰勒絲。我甚至像是跟最好的朋友一樣去聯絡泰勒絲。」

劉思慕也澄清，他其實只「見過泰勒絲幾次」，並形容對方「人真的非常好」。不過他笑說：「我是透過公關詢問泰勒絲：『有沒有可能請你錄一段兩秒鐘的小影片，跟我們說聲恭喜？』」

「結果泰勒絲竟然在兩天後就把影片傳過來了，我也成功在當下播放給她看。所以說，泰勒絲真的是畫龍點睛的一筆。」

劉思慕回憶道：「Allison本來就已經很感動了，結果我一播放那段影片，她真的完全忍不住，直接爆哭。」

劉思慕從不隱藏自己「名花有主」，和女友Allison交往三年多，劉思慕2022就曾陪女友赴台灣，旅遊順便「見家人」戀情相當穩定。

泰勒絲 劉思慕 尚氣

