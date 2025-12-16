我的頻道

洛杉磯這家日餐獲年度最佳餐廳 「難以言喻的魔力」

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

名導羅伯雷納夫婦慘死 兇嫌兒子以謀殺罪起訴 最重判死刑

記者陳穎／即時報導
尼克被控弒親，正式以兩項謀殺罪起訴。（美聯社）
以執導「當哈利碰上莎莉」（When Harry Met Sally...）全球知名的78歲導演羅伯雷納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒辛格雷納（Michele Singer Reiner） 周日下午被發現陳屍於洛杉磯住家內，兩人疑似遭利器刺殺割喉身亡。

這對夫妻的32歲兒子尼克雷納（Nick Reiner），以涉嫌謀殺將其收押，最新消息指出，他已被正式以兩項謀殺罪起訴。洛杉磯地方檢察官內森・霍克曼（Nathan Hochman）表示，該案最高刑責為無期徒刑不得假釋，甚至死刑

霍克曼在記者會上表示：「涉及家庭成員的案件，往往是本辦公室面臨最艱難、也最令人心碎的案件之一，因為這類犯罪通常具有高度私密性，且手段殘忍。」檢方指出，本案包含多重謀殺的特殊情節，使其符合可判處死刑的條件之一。

現年32歲的尼克於周日深夜被逮捕，周一上午以謀殺嫌疑正式收押，目前不得保釋，關押於洛杉磯市中心的雙塔矯正中心（Twin Towers Correctional Facility）。

洛杉磯警局表示，尼克是在距離案發地布倫特伍德約12英里的博覽公園（Exposition Park）、靠近南加州大學校園一帶被捕，過程中未發生衝突。尼克原定於周二首次出庭，但因未通過醫療評估，未能從監所押送至法院。

台片「左撇子女孩」闖進奧斯卡15強 台灣首位女導演叩關成功

陳曉東「騙我一輩子」奪影帝 女兒朵朵驚喜客串 暌違22年合作吳孟達

