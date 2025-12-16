名導羅伯雷納驟逝 作品從浪漫到驚悚游刃有餘 留影史傳奇

我的頻道

中央社／洛杉磯15日綜合外電報導
羅伯雷納2022年出席坎城影展。（美聯社）
羅伯雷納2022年出席坎城影展。（美聯社）

無論是浪漫喜劇「當哈利遇上莎莉」、成長片「站在我這邊」、軍事法庭片「軍官與魔鬼」、還是恐怖到讓人咬手手的「戰慄遊戲」，已故好萊塢導演羅伯雷納都游刃有餘。

中央社引述法新社報導，羅伯雷納（Rob Reiner）與妻子辛格（Michele Singer）在加州洛杉磯疑似遭謀殺身亡的消息，震驚這對夫妻的親友和粉絲。而羅伯雷納兒子尼克（Nick Reiner）因為這起殺人案而被捕，只讓這起悲劇更加令人痛心。

羅伯雷納幾乎什麼類型的片都能拍，而且往往叫好叫座，許多他經手的作品甚至達邪典（cult classics）等級。

1947年出生的他執導的第一部長片是1984年的「搖滾萬萬歲」（This Is Spinal Tap），初試啼聲便獲得廣大迴響。

1986年根據史蒂芬‧金（Stephen King）小說改編的「站在我這邊」（Stand by Me），讓片中4位童星之一的瑞凡菲尼克斯（River Phoenix）演藝事業起飛。這部片一推出便成經典，獲外界推為羅伯雷納第一部大師級作品。

雷納夫妻被發現陳屍在加州自家的大宅，身中數刀。（路透）
雷納夫妻被發現陳屍在加州自家的大宅，身中數刀。（路透）

隔年他推出「公主新娘」（The Princess Bride），並於1989年乘勝追擊端出「當哈利遇上莎莉」（When Harry Met Sally），飾演「莎莉」的梅格萊恩（Meg Ryan）片中在餐廳假裝高潮的橋段，至今仍是影史經典畫面之一。

羅伯雷納1990年換換口味，再度以史蒂芬‧金作品繳出「戰慄遊戲」 （Misery）這部片，一舉讓片中拿鐵鎚敲斷腳踝的凱西貝茲（Kathy Bates）升格為奧斯卡影后。

1992年由湯姆克魯斯（Tom Cruise）和傑克尼克遜（Jack Nicholson）主演的軍事法庭片「軍官與魔鬼」（A Few Good Men），全球票房海撈2.43億美元，成為羅伯雷納最賣座的作品。這部片隔年入圍4座奧斯卡獎，片中傑克尼克遜那句「你承受不起真相！」也是影史經典。

美聯社報導，羅伯雷納過世消息曝光後，許多名人紛紛致哀。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在社群媒體X發文，盛讚羅伯雷納在影視方面的成就「為我們帶來無數珍貴難忘的銀幕故事」。歐巴馬說，羅伯雷納「製作的所有故事背後，都蘊藏著對人性良善的深刻信念，以及一生致力於將這份信念付諸行動的承諾」。

史蒂芬‧金表示，羅伯雷納夫婦的死訊讓他「震驚與悲痛」，說羅伯雷納「是一位極好的朋友、政治盟友，也是才華洋溢的導演」，「羅伯，安息吧。你永遠（像電影一樣）『站在我這邊』。」

凱西貝茲發布聲明說：「我愛羅伯。他才華橫溢、為人仁厚，是一位勇於挑戰自我、拍攝各種電影類型的藝術家。」她說，羅伯雷納生前「勇敢為自己的政治信念奮戰。他改變了我的人生軌跡。」

凱西貝茲也向羅伯雷納之妻辛格致敬，說對方是「很有天賦的攝影師，『戰慄遊戲』宣傳活動時那些美麗的照片就是她為我拍攝的。我為他們兩人心碎。我會一直惦記著他們的家人」。

