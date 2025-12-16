「甜茶」蒙面唱饒舌？被傳是歌手EsDeeKid 提摩西夏勒梅不否認

「甜茶」被指是神祕英國蒙面饒舌歌手EsDeeKid。(路透資料照片)

近來網路謠傳神祕英國饒舌歌手「EsDeeKid」，本尊就是綽號「甜茶」的好萊塢 新生代男神提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)，對此後者日前受訪時既不否認、也不承認的曖昧回應，引發粉絲熱議。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，饒舌歌手EsDeeKid今年6月推出首張專輯Rebel迅速暴紅，在音樂串流平台Spotify 每月聽眾人數高達1150萬人，而且EsDeeKid最大特色就是以頭套蒙面演出，由於身分成謎，引發眾多歌迷好奇，甚至揣測本尊就是以科幻電影沙丘(Dune)走紅的「甜茶」夏勒梅。

夏勒梅日前應邀參加英國廣播節目Heart Breakfast宣傳新片，主持人霍爾登當場表示：「你的粉絲都瘋了，他們說你就是EsDeeKid。」另一名主持人席奧斯頓也追問：「這是真的嗎？」

不料「甜茶」僅簡短回答：「我不予評論。」現場觀眾爆出驚呼聲，甚至高喊「別這樣」，但他仍堅稱：「我真的沒有評論。」

隨後霍爾登指出兩人「眼睛很像」，不過夏勒梅仍堅持：「我只有兩個字(no comment)可以回應。」並留下耐人尋味的一句話：「一切會在適當時機揭曉。」

另外，粉絲也發現兩人穿著風格雷同，甚至戴過同款骷髏圖案圍巾，加上夏勒梅去年8月曾被目擊現身英國饒舌歌手Fakemink演唱會，後者正是EsDeeKid今年2月爆紅單曲LV Sandals合作對象。

2019年夏勒梅曾公開透露，學生時期玩過饒舌音樂並取藝名「Lil Timmy Tim」，於是霍爾登調侃道：「你12歲叫Little Timmy。」席奧斯頓也緊追不捨強調：「你們戴一樣的圍巾，他總是在你忙著宣傳電影的時候演出，而且你們眼睛真的很像，你以前還是饒舌歌手。」

偏偏夏勒梅不為所動說道：「我得說，Lil Timmy這名字真的不太有氣勢。」而且兩人之間最大疑點在於EsDeeKid說話明顯帶有利物浦(Liverpool)口音，但仍有粉絲堅信，兩度入圍奧斯卡 的「甜茶」模仿口音並非難事。