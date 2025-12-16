我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

「甜茶」蒙面唱饒舌？被傳是歌手EsDeeKid 提摩西夏勒梅不否認

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「甜茶」被指是神祕英國蒙面饒舌歌手EsDeeKid。(路透資料照片)
「甜茶」被指是神祕英國蒙面饒舌歌手EsDeeKid。(路透資料照片)

近來網路謠傳神祕英國饒舌歌手「EsDeeKid」，本尊就是綽號「甜茶」的好萊塢新生代男神提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)，對此後者日前受訪時既不否認、也不承認的曖昧回應，引發粉絲熱議。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，饒舌歌手EsDeeKid今年6月推出首張專輯Rebel迅速暴紅，在音樂串流平台Spotify每月聽眾人數高達1150萬人，而且EsDeeKid最大特色就是以頭套蒙面演出，由於身分成謎，引發眾多歌迷好奇，甚至揣測本尊就是以科幻電影沙丘(Dune)走紅的「甜茶」夏勒梅。

夏勒梅日前應邀參加英國廣播節目Heart Breakfast宣傳新片，主持人霍爾登當場表示：「你的粉絲都瘋了，他們說你就是EsDeeKid。」另一名主持人席奧斯頓也追問：「這是真的嗎？」

不料「甜茶」僅簡短回答：「我不予評論。」現場觀眾爆出驚呼聲，甚至高喊「別這樣」，但他仍堅稱：「我真的沒有評論。」

隨後霍爾登指出兩人「眼睛很像」，不過夏勒梅仍堅持：「我只有兩個字(no comment)可以回應。」並留下耐人尋味的一句話：「一切會在適當時機揭曉。」

另外，粉絲也發現兩人穿著風格雷同，甚至戴過同款骷髏圖案圍巾，加上夏勒梅去年8月曾被目擊現身英國饒舌歌手Fakemink演唱會，後者正是EsDeeKid今年2月爆紅單曲LV Sandals合作對象。

2019年夏勒梅曾公開透露，學生時期玩過饒舌音樂並取藝名「Lil Timmy Tim」，於是霍爾登調侃道：「你12歲叫Little Timmy。」席奧斯頓也緊追不捨強調：「你們戴一樣的圍巾，他總是在你忙著宣傳電影的時候演出，而且你們眼睛真的很像，你以前還是饒舌歌手。」

偏偏夏勒梅不為所動說道：「我得說，Lil Timmy這名字真的不太有氣勢。」而且兩人之間最大疑點在於EsDeeKid說話明顯帶有利物浦(Liverpool)口音，但仍有粉絲堅信，兩度入圍奧斯卡的「甜茶」模仿口音並非難事。

奧斯卡 好萊塢 Spotify

上一則

飾演「杏林春暖」路克37年 安東尼傑瑞78歲離世

下一則

虞書欣新劇「雙軌」收視暴死 大尺度親密戲救不回

延伸閱讀

甜茶「橫衝直闖」被讚21世紀最偉大演出 有望問鼎奧斯卡

甜茶「橫衝直闖」被讚21世紀最偉大演出 有望問鼎奧斯卡
「橫衝直闖」入圍金球獎影帝 甜茶穿橘色情侶裝帶女友亮相首映

「橫衝直闖」入圍金球獎影帝 甜茶穿橘色情侶裝帶女友亮相首映
金球獎「死亡之組」李奧納多鬥李炳憲、喬治克隆尼搶影帝

金球獎「死亡之組」李奧納多鬥李炳憲、喬治克隆尼搶影帝
金球獎動畫片 Kpop獵魔女團、鬼滅之刃、動物方城市爭最佳

金球獎動畫片 Kpop獵魔女團、鬼滅之刃、動物方城市爭最佳

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條