哭悼名導羅伯雷納 粉絲到星光大道獻花：以前周六必看「一家子」

洛杉磯好萊塢星光大道上，羅伯雷納的星形獎章前擺放著鮮花花圈。（美聯社）

以執導「當哈利 碰上莎莉」(When Harry Met Sally...)全球知名的78歲導演羅伯雷納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒辛格雷納（Michele Singer Reiner） 被發現陳屍於洛杉磯住家內，兩人的32歲兒子尼克（Nick）涉嫌謀殺將其收押；不少粉絲已到好萊塢 星光大道上羅伯雷納的星星旁獻花，也有人到案發地點留下花束。

女影迷史蒂芬妮鮑爾 （Stephanie Bower）眼含淚水地回憶，她以前每個星期六晚上都會收看羅伯雷納出演的影集「一家子」（All in the Family）。史蒂芬妮鮑爾表示：「我記得《一家子》第一次播出時的情景，從那時起，羅伯雷納就一直是我生命的一部分，那是屬於我們這一代的共同記憶，而這樣的結局真的太令人悲痛。」

仰慕者們表示，他們喜愛羅伯雷納，不只是因為他的作品，更因為他這個人本身。

「當哈利遇上莎莉」名導演羅伯雷納和妻子不幸在家中遇刺身亡，震驚電影圈及影迷。（美聯社）

麥可奧斯汀（Michael Austin）說：「我一路關注他的職業生涯，他對我而言意義非凡。這是我第一次帶花來好萊塢大道的星形獎章前致敬，因為他真的對我很重要，這也促使我這麼做。」

美國演員工會（Screen Actors Guild）主席西恩奧斯汀（Sean Astin）表示：「羅伯雷納是影視史上最重要的人物之一，他對美國文化的影響，怎麼形容都不為過。」

好萊塢商會（Hollywood Chamber of Commerce）聲明：「羅伯雷納的星形獎章，將如同他帶上銀幕的故事一樣，持續閃耀光芒。他身為導演與演員的作品，塑造了現代電影的樣貌，並啟發了一代又一代的電影創作者與觀眾。在這段艱難時刻，我們的思念與祝福與他的家人、朋友及影迷同在。」

雷納家族透過發言人聲明：「我們懷著無比沉痛的心情宣布蜜雪兒與羅伯的驟然離世。這場突如其來的悲劇令我們心碎，懇請外界在這段極其艱難的時刻給予家屬隱私。」

