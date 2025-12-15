我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

誰在碰瓷？僅距200米 美中衛星驚險擦肩而過

哭悼名導羅伯雷納 粉絲到星光大道獻花：以前周六必看「一家子」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯好萊塢星光大道上，羅伯雷納的星形獎章前擺放著鮮花花圈。（美聯社）
洛杉磯好萊塢星光大道上，羅伯雷納的星形獎章前擺放著鮮花花圈。（美聯社）

以執導「當哈利碰上莎莉」(When Harry Met Sally...)全球知名的78歲導演羅伯雷納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒辛格雷納（Michele Singer Reiner） 被發現陳屍於洛杉磯住家內，兩人的32歲兒子尼克（Nick）涉嫌謀殺將其收押；不少粉絲已到好萊塢星光大道上羅伯雷納的星星旁獻花，也有人到案發地點留下花束。

女影迷史蒂芬妮鮑爾（Stephanie Bower）眼含淚水地回憶，她以前每個星期六晚上都會收看羅伯雷納出演的影集「一家子」（All in the Family）。史蒂芬妮鮑爾表示：「我記得《一家子》第一次播出時的情景，從那時起，羅伯雷納就一直是我生命的一部分，那是屬於我們這一代的共同記憶，而這樣的結局真的太令人悲痛。」

仰慕者們表示，他們喜愛羅伯雷納，不只是因為他的作品，更因為他這個人本身。

「當哈利遇上莎莉」名導演羅伯雷納和妻子不幸在家中遇刺身亡，震驚電影圈及影迷。（美...
「當哈利遇上莎莉」名導演羅伯雷納和妻子不幸在家中遇刺身亡，震驚電影圈及影迷。（美聯社）

麥可奧斯汀（Michael Austin）說：「我一路關注他的職業生涯，他對我而言意義非凡。這是我第一次帶花來好萊塢大道的星形獎章前致敬，因為他真的對我很重要，這也促使我這麼做。」

美國演員工會（Screen Actors Guild）主席西恩奧斯汀（Sean Astin）表示：「羅伯雷納是影視史上最重要的人物之一，他對美國文化的影響，怎麼形容都不為過。」

好萊塢商會（Hollywood Chamber of Commerce）聲明：「羅伯雷納的星形獎章，將如同他帶上銀幕的故事一樣，持續閃耀光芒。他身為導演與演員的作品，塑造了現代電影的樣貌，並啟發了一代又一代的電影創作者與觀眾。在這段艱難時刻，我們的思念與祝福與他的家人、朋友及影迷同在。」

雷納家族透過發言人聲明：「我們懷著無比沉痛的心情宣布蜜雪兒與羅伯的驟然離世。這場突如其來的悲劇令我們心碎，懇請外界在這段極其艱難的時刻給予家屬隱私。」

洛杉磯好萊塢星光大道上，羅伯雷納的星形獎章前擺放著鮮花花圈。（歐新社）
洛杉磯好萊塢星光大道上，羅伯雷納的星形獎章前擺放著鮮花花圈。（歐新社）

羅伯雷納位於加州洛杉磯布倫特伍德（Brentwood）的住宅。（歐新社）
羅伯雷納位於加州洛杉磯布倫特伍德（Brentwood）的住宅。（歐新社）

好萊塢 鮑爾 哈利

上一則

阮經天打破戀情見光死魔咒 「人肉快遞」甜寵小20歲白富美女友

下一則

裘莉首度公開乳房切除疤痕 籲醫療與篩檢不應受限

延伸閱讀

名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中

名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中
Netflix砸重金想買華納 分析：衝著YouTube來

Netflix砸重金想買華納 分析：衝著YouTube來
「當哈利遇上莎莉」名導羅伯雷納與妻陳屍家中 疑遭利器刺殺

「當哈利遇上莎莉」名導羅伯雷納與妻陳屍家中 疑遭利器刺殺
Netflix買華納 好萊塢超強片庫 有助打敗YouTube

Netflix買華納 好萊塢超強片庫 有助打敗YouTube

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條