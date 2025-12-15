超佛心… 泰勒絲豪發近2億獎金 舞者每人75萬 司機有10萬

美國流行天后泰勒絲大方犒賞團隊。（路透資料照片）

天后泰勒絲 （Taylor Swift）即將在明年完婚，她向來以「寵團隊」聞名，據悉她在「Eras Tour」世界巡演期間的豪氣發紅包作風引起熱議。早在2024年12月，外媒就披露她於整個巡演期間，向幕前幕後工作人員發出高達1億9700萬美元的獎金，舞者可領到75萬美元獎金，巡演卡車司機則能拿到10萬美元獎金，讓上班族羨慕不已。

近日隨著Disney +推出巡演紀錄片「The End of an Era」播出，更多幕後細節首度曝光。紀錄片中可見，泰勒絲不僅親自規劃獎金制度，還在每完成一個巡演階段後，向舞者、樂手及所有工作人員發放獎金，並附上她親筆寫下的感謝卡，展現對團隊的高度重視。

泰勒絲在片中直言，「獎金日對我來說非常重要，因為我想建立一個標準，巡演賺得越多，和我一起在路上打拚的人就該分到更多。」她也感性表示，團隊成員長時間離家、日夜顛倒，只為將每一場演出做到完美，都是各自領域中最頂尖的專業人士。

紀錄片播出後，網路上更流傳舞者與工作人員每人實際獲得高達75萬美元獎金，讓網友直呼「太離譜了」。相較業界舞者年收入平均約14萬美元，這筆獎金更顯驚人。據悉，獲得獎金者涵蓋卡車司機、舞者、樂隊成員、燈光與音響師、造型團隊、舞台搭建人員、編舞、煙火師、保安及後勤技術人員，泰勒絲也再度被讚為「最善待團隊的天后」。