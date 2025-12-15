「當哈利遇上莎莉」導演與妻身亡 疑被兒子殺害

好萊塢大導演羅伯萊納驚傳身亡。(路透)

奧斯卡78歲大導羅伯雷納（Rob Reiner）與68歲妻子蜜雪兒（Michele）14日被發現陳屍在洛杉磯 住宅，People報導，雷納夫婦是遭32歲兒子尼克（Nick）殺害，而尼克目前下落不明。

羅伯與蜜雪兒於1989年結婚，婚後育有包含尼克等三名子女。

People報導指出，尼克雷納曾公開談及自己有藥物成癮問題，並稱自己15歲起反覆進出勒戒中心；隨著毒癮惡化，逐漸與家人疏遠。不過尼克表示已重新適應在洛杉磯生活，並融入家人的生活圈。

尼克在2016年接受People訪問時回憶道：「我曾在緬因州無家可歸，也在新澤西州 無家可歸，還在德州流落街頭。我睡過街頭好幾個夜晚，有時甚至連續幾個星期。那段日子一點也不好過。」

尼克最後一次進入勒戒中心是在19歲，此後轉而投入編劇。尼克當時對People說：「現在我已經回到家很長一段時間了，也慢慢重新適應在洛杉磯生活，重新回到家人身邊。」

尼克的混亂歲月後來在2015年拍成半自傳電影「成為查理」（Being Charlie），導演正是他的老爸羅伯雷納。

羅伯雷納曾執導「當哈利 遇上莎莉」（When Harry Met Sally...）、「白宮夜未眠」（The American President）、「一路玩到掛」（The Bucket List）等經典電影。