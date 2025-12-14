酋長隊沒進季後賽 泰勒絲、凱爾西「超級盃甜蜜擁吻」無緣重現

圖為堪薩斯城酋長隊近端鋒凱爾西與泰勒絲，於2024年2月11日在超級盃賽後親吻；隨著酋長無緣季後賽，明年確定不會重現。（美聯社）

NFL 堪薩斯酋長隊14日以13：16敗給洛杉磯閃電隊，確定無緣今年季後賽，打斷了自2014年以來連續10年進季後賽的紀錄。酋長隊四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)與近端鋒凱爾西（Travis Kelce）跟2026超級盃 說再見。

凱爾西的媽媽、嫂嫂凱莉（Kylie Kelce）和未婚妻泰勒絲 （Taylor Swift）14日也被拍到在觀眾席加油，凱爾西預料將在本賽季後結束13年的NFL生涯。粉絲在TikTok分享的影片中可見，泰勒絲在VIP包廂內一邊觀賽，一邊抱起凱莉的女兒，畫面溫馨可愛。

凱爾西何時會退役，答案未定，他的合約將在本賽季結束後到期，這對他與酋長隊而言都是一個艱難的選擇。

凱爾西上月曾表示，他希望提前告訴球隊是否會繼續打球，好讓球隊有更多時間改善陣容：「不管球隊是否想要我回來，我都希望能在選秀和自由市場開放前做出決定。」

與此同時，馬霍姆斯也談到凱爾西：「他今年保持了良好的身體狀態，並且打出了很棒的表現。」

自2017年以來，馬霍姆斯與凱爾西一直是酋長隊的核心，兩人一同帶領酋長隊成為NFL史上最偉大的王朝之一，三度奪得超級盃，並且在過去六個賽季中五度闖入超級盃。

馬霍姆斯十字韌帶撕裂 本季報銷

另外，馬霍姆斯也於此戰在邊線移動並傳球時被對方防守球員拉倒，左膝受傷。經核磁共振檢查，證實前十字韌帶撕裂，本季提前報銷。馬霍姆斯於社群媒體表示，「真的很痛，謝謝酋長還有所有關心和為我祈禱的人一直支持我，我會更強壯地回來」。