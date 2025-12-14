泰勒絲發1.97億獎金 工作人員震驚表情全被拍

美國流行天后泰勒絲。（美聯社）

流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）再次展現她的豪氣與善意，距離她36歲生日（12 月 13 日）不久，她向過去兩年參與她「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）的全體工作人員，發放總額高達1.97億美元的獎金。這一驚人舉動在她的6集紀錄片影集「The End of an Era」中被完整記錄，讓工作團隊成員目瞪口呆。

早在2023年8月巡演結束時，泰勒絲就已發放了超過5500萬美元的獎金，而巡演直到2024年12月在溫哥華落幕，總額已達1.97億美元。包括舞者、編舞、樂隊，到卡車司機、餐飲團隊、安全、燈光與音響、服裝、造型、髮妝、物理治療師及影片團隊，無一例外，人人都有獎金。

在紀錄片影集中，泰勒絲解釋了這筆獎金對她的意義：「發放獎金的日子非常重要，因為對我而言，為《Eras Tour》樹立先例真的很關鍵。如果巡演收入高，工作人員也應該獲得更多獎金。這些人非常辛苦，他們是各自領域的佼佼者。」

Taylor Swift’s ‘The Eras Tour’ crew’s reaction as they receive their bonus for working on the tour.



Over the past two years, Swift gave out $197 million in bonuses to everyone working on her Eras Tour, including truck drivers, caterers, dancers and musicians. pic.twitter.com/wPEPgN9FJ1 — FirstCuriosity (@FirstCuriosity) 2025年12月13日

舞者卡梅隆桑德斯 （Kameron Saunders）在紀錄片中朗讀了泰勒絲的親筆留言及獎金金額。雖然螢幕上具體數字被遮蓋，但工作人員震驚的表情，已充分顯示這筆金額的豪氣。

「時代巡迴演唱會」是史上第一個巡演總收入突破20億美元的巡演，共舉行149場，遍及五大洲21個國家、53座城市，僅泰勒絲的周邊商品收入就達約4億美元。