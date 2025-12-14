「把焦點讓給別人吧」泰勒絲回擊酸民：我不想

美國流行天后泰勒絲。（美聯社）

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）日前登上「史蒂芬科貝爾深夜秀」（The Late Show With Stephen Colbert），正面回擊那些希望她淡出鎂光燈的批評聲音。

她在節目中表示：「我覺得社會中有一些角落，非常崇尚並敬佩長久的職涯；但也有一些角落會說，『讓別人也有機會吧。你能不能乾脆走開，讓我們只談你過去有多好？』」

而她的回應是：「我不想。」

多年來，泰勒絲屢次被批評「曝光過度」，而這樣的聲音在近幾年尤為明顯。她橫跨多國、共149場演出的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）2024年12月落幕，不僅獲得鋪天蓋地的媒體報導，也不斷在社群平台上引發病毒式傳播。「紐約客」甚至形容她已達成「對流行文化的全面統治」。

在這場為期兩年的巡演進行到一半時，泰勒絲發行了專輯「The Tortured Poets Department」。儘管銷量亮眼，但歌迷與樂評人普遍認為專輯篇幅過長、過於自我沉溺。

她的最新專輯「The Life of a Showgirl」同樣招致類似批評。「大西洋月刊」樂評人史賓塞康哈伯（Spencer Kornhaber）在評論中寫道：「Showgirl聽起來像是一位過勞、曝光過度的表演者。」泰勒絲的高產節奏與銷售策略，也被形容為毫不掩飾、甚至過於激進。

即便如此，泰勒絲依然拒絕淡出鎂光燈。她於12月12日在Disney + 上架了「時代巡迴演唱會」電影，讓粉絲們重溫精采現場和花絮。

在與史蒂芬科貝爾的訪談中，泰勒絲也半開玩笑地表示，她願意把自己形容為「充滿熱情」與「精力過剩」，而不是工作狂。她說：「我可以學著放鬆，但我永遠都不會成為那種『很chill』的人。」