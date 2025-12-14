曾入圍奧斯卡 「誰殺了陳果仁」導演崔明慧73歲逝

執導曾入圍奧斯卡金像獎最佳紀錄片「誰殺了陳果仁？」的華裔導演崔明慧過世，享壽73歲。（美聯社）

執導曾入圍奧斯卡 金像獎最佳紀錄片「誰殺了陳果仁？」(Who Killed Vincent Chin?)的華裔 導演崔明慧(Christine Choy)已於日前過世，享壽73歲。美聯社報導，崔明慧是獨立製片圈的亞裔電影 工作者先驅。

「第三世界新聞片」(Third World Newsreel)執行主任JT‧高木(JT Takagi)在官網發表聲明表示，崔明慧是在7日去世，但未說明死因。「第三世界新聞片」是崔明慧1970年代協助創立的電影組織。

聲明寫道，崔明慧是一位多產的電影製作人，創作許多重要電影，協助塑造屬於亞裔美國人及美國的電影歷史。

直到過世之前，崔明慧都是紐約大學(New York University)提許藝術學院(Tisch School of the Arts)全職教授。

崔明慧1952年在中國上海出生，父親是南韓人，母親是中國人，青少年時期全家移民紐約。根據NYU教職人員介紹，1960年代，崔明慧對民權運動有親身體驗，讓她對社會正義產生熱情。

華裔美國人陳果仁(Vincent Chin)成長於底特律，1982年在密西根州俱樂部舉行告別單身派對時，遭到白種失業汽車工人誤認為日本人，因為不滿日本汽車工業崛起造成美國汽車業關廠而將陳果仁活活打死。陳果仁遇害以及兩名兇手後來未被判處徒刑，使得這起案件被認為是亞裔美國人對抗反亞裔仇恨的重要轉捩點。

「誰殺了陳果仁？」共同導演塔吉瑪-佩尼亞(Renee Tajima-Peña)1980年左右透過「第三世界新聞片」認識崔明慧，兩人在陳果仁遇害的一年之後，看到媒體對於這起案件極少關注，決定拍攝紀錄片。「誰殺了陳果仁？」1989年入圍奧斯卡最佳紀錄片，2021年被國會圖書館(Library of Congress)國家電影名冊(National Film Registry)收錄。