強尼戴普連續遲到、放鴿子 日本粉絲連署討公道

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

強尼戴普連續遲到、放鴿子 日本粉絲連署討公道

記者陳穎／綜合報導
強尼戴普在日本出席活動大遲到被炎上。（歐新社）
強尼戴普在日本出席活動大遲到被炎上。（歐新社）

日本影視動漫年度盛會「2025東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025）日前於千葉市幕張展覽中心落幕，雖然眾星雲集、話題十足，卻因好萊塢巨星「強哥」強尼戴普（Johnny Depp）連續遲到引發爭議，讓不少花了7.5萬日圓（約481美元）高價購票的粉絲怨聲載道，並決定連署抗議討公道。

本屆東京動漫展邀請多位國際影星跨海參與，包括「魔戒」（The Lord of the Rings）伊利亞伍德（Elijah Wood）、「超人」（Superman）尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、「陰屍路」（The Walking Dead）諾曼李杜斯(Norman Reedus)、「哈利波特」（Harry Potter）伊凡娜林奇（Evanna Lynch）、「美國隊長：酷寒戰士」（Captain America: The Winter Soldier）賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）、「回到未來」（Back to the Future）克里斯多福洛伊德（Christopher Lloyd），以及「雙面人魔」（Hannibal）邁茲米克森（Mads Mikkelsen）等人，現場星光熠熠。其中，「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列男主角強尼戴普的現身，更被視為活動最大亮點。

不過，強尼戴普的簽名與合照行程卻狀況連連。他原定於6日下午6點舉辦粉絲見面活動，主辦單位卻在活動前1小時緊急公告，活動將延後約5小時進行，不少人等到半夜，加上會場距離東京市區約1小時車程，行程安排本就不易。

活動延至深夜11點後，許多粉絲錯過末班車，被迫臨時找住宿，甚至有人未能完成拍照或簽名。主辦單位隨後宣布隔天上午11點提供補救方案，卻又註明須視強尼戴普抵達時間而定。沒想到7日上午他依舊未現身，活動再度延後至下午4點，現場粉絲長時間等待卻仍有人空手而回，連簽名都沒有拿到，主辦單位僅表示將研擬補償措施。

日媒指出，這是強尼戴普暌違8年半再度訪日，早在11月底的公開活動中便曾遲到，未料此次在東京動漫展連續兩天大幅延誤，讓不少花費高額金錢與時間的粉絲怒轟主辦單位服務失衡。對於遲到原因及事前應變措施，主辦方除公開致歉外，並未進一步回應，引發外界質疑活動規劃與溝通機制。

不過強哥依舊魅力無限，他遲到現身時小拇指戴了一枚300日圓（約2美元）的「玉米筍」扭蛋戒指，立刻成為粉絲和網友搶購的熱賣商品，廠商表示該品項已經完售，正在考慮是否要重新上架。

中國慰安婦剩7人在世 南京大屠殺倖存者：傷疤永遠忘不掉

行動電源釀禍 往日本航班機艙冒煙 泰亞航：旅客輕微燙傷

南京大屠殺88周年 洪秀柱批高市早苗：毫無反省

南京大屠殺今天公祭 中國重申絕不許日本軍國主義復燃

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌