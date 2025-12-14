強尼戴普連續遲到、放鴿子 日本粉絲連署討公道

強尼戴普在日本出席活動大遲到被炎上。（歐新社）

日本影視動漫年度盛會「2025東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025）日前於千葉市幕張展 覽中心落幕，雖然眾星雲集、話題十足，卻因好萊塢 巨星「強哥」強尼戴普（Johnny Depp）連續遲到引發爭議，讓不少花了7.5萬日圓（約481美元）高價購票的粉絲怨聲載道，並決定連署抗議討公道。

本屆東京動漫展邀請多位國際影星跨海參與，包括「魔戒」（The Lord of the Rings）伊利亞伍德（Elijah Wood）、「超人」（Superman）尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、「陰屍路」（The Walking Dead）諾曼李杜斯(Norman Reedus)、「哈利波特 」（Harry Potter）伊凡娜林奇（Evanna Lynch）、「美國隊長：酷寒戰士」（Captain America: The Winter Soldier）賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）、「回到未來」（Back to the Future）克里斯多福洛伊德（Christopher Lloyd），以及「雙面人魔」（Hannibal）邁茲米克森（Mads Mikkelsen）等人，現場星光熠熠。其中，「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列男主角強尼戴普的現身，更被視為活動最大亮點。

不過，強尼戴普的簽名與合照行程卻狀況連連。他原定於6日下午6點舉辦粉絲見面活動，主辦單位卻在活動前1小時緊急公告，活動將延後約5小時進行，不少人等到半夜，加上會場距離東京市區約1小時車程，行程安排本就不易。

活動延至深夜11點後，許多粉絲錯過末班車，被迫臨時找住宿，甚至有人未能完成拍照或簽名。主辦單位隨後宣布隔天上午11點提供補救方案，卻又註明須視強尼戴普抵達時間而定。沒想到7日上午他依舊未現身，活動再度延後至下午4點，現場粉絲長時間等待卻仍有人空手而回，連簽名都沒有拿到，主辦單位僅表示將研擬補償措施。

日媒指出，這是強尼戴普暌違8年半再度訪日，早在11月底的公開活動中便曾遲到，未料此次在東京動漫展連續兩天大幅延誤，讓不少花費高額金錢與時間的粉絲怒轟主辦單位服務失衡。對於遲到原因及事前應變措施，主辦方除公開致歉外，並未進一步回應，引發外界質疑活動規劃與溝通機制。

不過強哥依舊魅力無限，他遲到現身時小拇指戴了一枚300日圓（約2美元）的「玉米筍」扭蛋戒指，立刻成為粉絲和網友搶購的熱賣商品，廠商表示該品項已經完售，正在考慮是否要重新上架。