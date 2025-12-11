挪威「情感的價值」金球獎8提名 大滿貫式入圍創奇蹟

艾兒芬妮 (右) 以新片「情感的價值」入圍金球獎最佳女配角，狂收祝賀訊息與香檳表情符號直呼「超開心」。(圖／海鵬影業提供)

第83屆金球獎 （Golden Globes）公布入圍名單，挪威電影「情感的價值」（Sentimental Value）創下影史奇蹟，不僅榮獲預料之內的最佳非英語片提名，更直接挺進劇情類最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角2席，成就8項重點獎項皆提名的「大滿貫式入圍」。

更令人熱血沸騰的是，四位主演蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）、史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、艾兒芬妮（Elle Fanning）、嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）皆成功上榜，讓「情感的價值」成為如今最受矚目的奧斯卡獎 季大熱門。

導演尤沃金提爾（Joachim Trier）接獲金球獎喜訊時，正和史柯斯嘉在巴黎出席《情感的價值》特映會，現場更有法國傳奇影后伊莎貝雨蓓到場力挺，場面星光熠熠。提爾笑說，他才剛踏進飯店房門，編劇老搭檔艾斯基佛格（Eskil Vogt）就立刻傳來訊息：「兄弟，提名要開始了！」兩人隨即邊通話邊盯著直播，看著入圍名單一個接一個冒出來，完全驚喜到不行。

「情感的價值」在坎城勇奪評審團大獎後，好評一路延燒。值得一提的是，出身電影世家的提爾始終堅持以35mm底片拍攝，坦言「情感的價值」是「一封獻給電影的情書」，在金球獎入圍名單公布後，他更感動直呼「所有人都被看見，真是太棒了」！