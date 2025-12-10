甜茶「橫衝直闖」被讚21世紀最偉大演出 有望問鼎奧斯卡
「甜茶」提摩西夏勒梅新作「橫衝直闖」在紐約影展祕密放映後好評流傳，爛番茄開出97%的高分，被認為是「21世紀最偉大的演出」。近期提摩西夏勒梅更出現在各大影評人協會的影帝入圍名單，更獲金球獎音樂喜劇類影帝提名，預計有機會問鼎奧斯卡。
「橫衝直闖」靈感取自傳奇桌球選手馬提瑞斯曼（Marty Reisman），但主角馬提莫瑟則是原創的虛構角色，一名在1950年代紐約街頭奮不顧身追求桌球冠軍夢的狂熱青年。本片由「原鑽」導演賈許沙夫戴執導，延續他一貫「腎上腺素狂飆」的快節奏敘事風格，演繹這位放蕩球王的封神故事，靈感取材自真實人物，但劇情部分則是虛構的原創劇情片，讓導演可以解除束縛將油門直踩到底。
近期公開的正式預告片，揭示了馬提莫瑟（提摩西夏勒梅飾）為了追求卓越，在混亂與高壓的紐約世界中到處「橫衝直闖」的傳奇面貌。如同Inverse影評所言，本片是一場「既令人振奮又筋疲力盡的狂躁、瘋狂的旅程」。除了夏勒梅，共同演出的陣容還包括金獎影后葛妮絲派特洛、以及饒舌歌手「造物主」泰勒（Tyler, the Creator）的大膽轉型，大咖雲集，讓電影氣勢堆疊到新高度。
