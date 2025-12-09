李奧納多狄卡皮歐談AI：缺乏人性 無法被視為真藝術

我的頻道

中央社／洛杉磯8日電
李奧納多狄卡皮歐。（歐新社）
李奧納多狄卡皮歐。（歐新社）

美國影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）接受「時代雜誌」（Time）訪問，針對AI能否接管好萊塢表達懷疑，儘管他「哀嘆才華洋溢、經驗豐富的人可能失業」，但認為AI缺乏人性，無法被視為「真正」的藝術。

李奧納多狄卡皮歐獲「時代雜誌」選為年度娛樂人物。根據美國娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）摘錄，他近日接受「時代」專訪，談到人工智慧（AI）時說：「它對年輕電影創作者來說，或許能成為創新工具，讓他們做出我們從未見過的東西。」

依他之見，凡是被真正認可為藝術的作品，都必須出自人類本身。他說：「你難道沒聽過那些混搭（mashups）歌曲，真的非常出色，你會不由驚呼，『天啊，這是麥可傑克森（Michael Jackson）唱威肯（The Weeknd）的歌』。」

但他點出，酷歸酷，「但它只會紅15分鐘，然後就消失在網路上的雜訊中。這些作品沒有支柱，沒有人的情感，即使再出色也是如此」。

綜藝報導指出，近期，許多好萊塢電影圈人士紛紛公開發言反對AI。「科學怪人」（Frankenstein）導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）日前就在表揚傑出獨立製片的年度獎項哥譚獎（Gotham Awards），公開表示「去他的AI」。他1個月前接受全國公共電台（NPR）訪問時也說，寧願去死也不會在自己的電影裡運用AI。

「AI，特別是生成式AI，我沒興趣，永遠也不會有興趣。」他說：「我61歲了，希望我在嚥氣之前都沒有使用它的興趣。之前有人寫電郵問我在AI的立場，我的答案非常簡短。我說：『我寧願去死。』」

「阿凡達」（Avatar）導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）日前接受ComicBook.com專訪時則透露，他在拍攝「阿凡達」續集系列時全面禁用生成式AI，說：「我們尊重並歌頌演員的價值，絕不以AI取代演員。」

曾以「理性與感性」（Sense & Sensibility）摘下奧斯卡最佳改編劇本獎的英國女星艾瑪湯普遜（Emma Thompson）10月被「史蒂芬柯貝爾深夜秀」主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）問到對「好萊塢即將來臨的AI革命」有何看法時，明顯不悅。

她談到自己對AI的感受時說：「極度惱火。真不知道從何說起。」她說：「我平常習慣在筆記本上手寫劇本，非常老派，因為我相信大腦和手之間有連結，對我來說這很重要。當我寫完之後，才會把稿子輸入Word檔。」

「最近，Word檔老是跳出訊息問我：『你要不要讓我改寫這一段？』我回說：『我不需要你改寫我才剛寫好的東西，好不好？去你的！實在是去你的！』我真的氣炸了。」

AI 好萊塢 奧斯卡

