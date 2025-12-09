泰勒絲明年6月夢幻婚禮 傳砸重金搶場地遭否認

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
泰勒絲(左)和凱爾西的世紀婚禮引起全網關注。(路透資料照片)
泰勒絲(左)和凱爾西的世紀婚禮引起全網關注。(路透資料照片)

歌壇天后泰勒絲(Taylor Swift)今年8月底宣布與美式足球球星凱爾西(Travis Kelce)訂婚後，粉絲對其婚禮引頸期盼，傳聞天后看中一家頂級度假村，不惜砸錢喬婚禮檔期，但遭業者否認。

福斯新聞網報導，知情人士透露，泰勒絲為確保明年6月13日能如期在羅德島州守望山(Watch Hill)頂級度假村「海洋之家」(Ocean House)舉行婚禮，「砸錢給早已訂下當日婚禮場地的準新娘以換取檔期」。不過Ocean House發聲明嚴正否認：「本飯店不會、也沒有讓任何人以金錢買下其他準新人簽約的日期。」

儘管泰勒絲與凱爾西尚未證實，不過沸沸揚揚的傳言等於為這家頂級度假村做了免費廣告。

據了解，Ocean House擁有美國汽車協會(AAA)五鑽評價以及「富比世」(Forbes)五星等級，全球僅14家度假飯店取得同等殊榮。

Ocean House共有46間客房、23間特色套房以及10棟海邊小屋，保留超過5000件原建築的歷史家具與裝飾，標準客房一晚約660至1000元、高級套房要價7845元，最頂級套房更高達1萬元。

此外，占地13英畝的Ocean House擁有650呎長私人沙灘，搭配維多利亞風格建築與精心修剪的花園，設有草坪、宴會廳與沙灘小屋等多種場地，以及10間餐廳，從海鮮料理到海灘酒吧一應俱全；娛樂設施包括瑜伽課、烹飪課、品酒會與五星級SPA服務等。

據悉，Ocean House推出「陸海住房套票」，提供房客搭乘前總統羅斯福(Franklin D. Roosevelt)以及秀蘭鄧波兒(Shirley Temple)、佛雷亞斯坦(Fred Astaire)等人搭乘過的遊艇Aphrodite，進行私人航程，一次起價5000元，搭配三晚套房住宿，費用逾4萬2000元。

