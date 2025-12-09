「橫衝直闖」入圍金球獎影帝 甜茶穿橘色情侶裝帶女友亮相首映

提摩西夏勒梅與女友凱莉詹納現身電影「橫衝直闖」洛杉磯首映。（美聯社）

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）甫入圍金球獎 「音樂喜劇類最佳男主角」，便帶著女友友凱莉詹納（Kylie Jenner）現身電影「橫衝直闖」（Marty Supreme）洛杉磯 首映。兩人穿著橘色情侶裝，閃瞎媒體。

「甜茶」將與喬治克隆尼（George Clooney）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、伊森霍克（Ethan Hawke）、李炳憲、傑西普萊蒙（Jesse Plemons）搶金球獎影帝。

「橫衝直闖」是一部運動喜劇劇情片，電影背景設定於 1950 年代的紐約市 ，講述乒乓球新秀馬提莫瑟力爭成為頂尖選手，歷經地獄般的試煉與重生的故事，角色原型是美國傳奇乒乓球選手馬蒂瑞斯曼（Marty Reisman）。影評人盛讚這是甜茶的「生涯代表作」。

甜茶8日以亮橘色皮革西裝搭配橘色絲質襯衫亮相首映，值得一提的是，他還背著乒乓球拍造型的小包，呼應他在電影角色。