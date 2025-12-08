凱特溫絲蕾砲轟整形與減肥藥：年輕女生不懂什麼叫「真正的美」

凱特溫絲蕾12月3日在倫敦出席電影首映會。（美聯社）

50歲的奧斯卡 影后凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）在最新採訪中表示，希望更多女性接受自然衰老，而不是選擇如肉毒桿菌等醫美填充物。她說：「我喜歡雙手逐漸老去的痕跡，我認識一些年過七旬卻依然很漂亮的女性，讓我難過的是，年輕女性根本不知道真正的美是什麼。」

凱特溫絲蕾在接受星期日泰晤士報專訪時，談論對時下流行的減肥藥物與醫美注射的擔憂，直言這種趨勢「令人害怕」。她說自己從未做過任何醫美、沒動過刀。

「如果一個人的自尊完全被外表綁架，那是非常可怕的。」她指出，在許多活動中看見不同身形的女演員自在展現風格，讓她一度覺得情況有所改善，但使用減肥藥物依然普遍。

凱特溫絲蕾也質疑減肥藥物的安全性：「他們知道自己把什麼打進身體嗎？漠視健康令人恐懼。」她批評完美主義者：「人們到底在追求什麼樣的美？」並將部分責任歸咎於社群媒體 對心理健康的影響。

凱特溫絲蕾19歲因「鐵達尼號」女主角蘿絲一舉成名，她回憶起當年承受的外貌羞辱與媒體霸凌，「媒體真的很惡毒，不斷針對我、霸凌我」、「我當時太年輕，完全還沒準備好成為名人，我覺得被全面入侵。」