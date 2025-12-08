我的頻道

金球獎入圍將公布「魔法壞女巫2」、趙婷「哈姆奈特」大熱門

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

中央社／洛杉磯7日綜合外電報導
「魔法壞女巫：第二部」劇照。(本報資料照片／UIP提供)
「魔法壞女巫：第二部」劇照。(本報資料照片／UIP提供)

金球獎（Golden Globes）將在8日公布入圍名單，歌舞片「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）、趙婷最新作品「哈姆奈特」（Hamnet）和驚悚片「罪人」（Sinners）等是入圍大熱門。

中央社引述法新社報導，金球獎分戲劇類和喜劇類，而依美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）編輯戴維斯（Clayton Davis）之見，今年金球獎電影類別的重頭戲在喜劇類。

「一戰再戰」劇照。(本報資料照片／圖／華納提供）
「一戰再戰」劇照。(本報資料照片／圖／華納提供）

有望在音樂喜劇類獎項較勁的，包括「魔法壞女巫：第二部」；保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）執導、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演的「一戰再戰」（One Battle After Another）；提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）和葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）合作的「橫衝直闖」（Marty Supreme）。

入圍音樂喜劇類獎的還包括希臘導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）的「暴蜂尼亞」（Bugonia），參與演出的艾瑪史東（Emma Stone）和傑西普萊蒙（Jesse Plemons）有可能雙雙入圍演技獎項。

戴維斯認為，百老匯音樂劇搬上大銀幕的商業巨片最終章「魔法壞女巫：第二部」，在人氣鼎沸之下，「仍可能是迎合大眾之選」。

飾演「好女巫」的亞莉安娜（Ariana Grande）和「壞女巫」的東尼獎得主辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo），今年有望再度入圍演技獎，即便辛西婭艾利沃意外未擠進本屆影評人大獎最後入圍名單。

而在戲劇類方面，看好入圍的包括「游牧人生」奧斯卡得主趙婷最新作品「哈姆奈特」，以及「黑豹」導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）背景設定於美國1930年代，處於種族隔離時期的「罪人」等。

「罪人」劇照。(本報資料照片／台灣大哥大MyVideo提供)
「罪人」劇照。(本報資料照片／台灣大哥大MyVideo提供)

「罪人」叫好又叫座，片中分飾兩角的麥可B喬丹（Michael B. Jordan）表現精湛，看好入圍演技獎。

而由奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）和雅各艾洛迪（Jacob Elordi）主演、墨西哥大導演吉勒摩戴托羅（Guillermo Del Toro）執導的「科學怪人」（Frankenstein），入圍潛力也不可小覷。

金球獎素有奧斯卡風向球之稱，將於明年1月11日舉行頒獎典禮，而本屆金球獎的熱門影片，也已早早進入業界專家的奧斯卡入圍預測名單。

奧斯卡將於明年1月22日宣布入圍名單。

金球獎 奧斯卡 趙婷

