布裘離婚再撕破臉 酒莊變戰場 小布求償3500萬美元、裘莉拒交文件

布萊德彼特（左）和安潔莉娜裘莉的離婚官司，於2024年最後一天落幕。（路透資料照片）

「小布 」布萊德彼特 （Brad Pitt）與前妻「裘莉 」安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）2016年申請離婚，經過長達8年的官司拉鋸戰，兩人終於在2024年的最後一天宣布正式離婚。不過兩人婚前購買的法國酒莊Château Miraval的官司依舊還在持續攻防。

最新文件曝光，小布向裘莉求償3500萬美元的細節。雙方律師於2023年11月來往的電子郵件內容近日被提交至法院，揭露兩人訴訟進度再起波折。

該酒莊於2011年由兩人共同斥資約6000萬美元購入，離婚後則因持分出售問題陷入多方爭議。裘莉被控違反雙方過往協議，在未取得小布同意下，單方面將持股出售給Stoli集團旗下品牌Tenute del Mondo。小布於2022年提告指控違約，裘莉則否認存在該協議，並提出反訴。

根據10月29日提交的新文件顯示，裘莉律師在信中指出：「彼特要求索賠3500萬美元，那些文件正是他需要用來證明損害與否的資料。」裘莉團隊更指控小布拒絕提供相關文件，是「自食其果」。

此外，裘莉方面再度提到小布曾要求她簽下4年期的廣泛保密條款，內容涉及其私人行為，並稱該 NDA（不公開協議）與當年私人飛機事件有關。裘莉曾指控彼特於2016年搭乘私人飛機時對她及子女有言語與肢體失控行為。彼特方面則堅稱NDA只是商業保護措施。

裘莉也以律師是當事人保密特權為由，拒絕提供部分過往通信，引發彼特法律團隊不滿，認為裘莉「濫用特權。」小布並要求法院強制釋出22分文件。雙方律師目前仍互相指控對方操作輿論及阻擋資訊。裘莉的法律代表受訪時回應：「這起訴訟只是彼特試圖多年來控制並騷擾安潔莉娜的延續。」該案預計將於12月17日舉行公開聽證，雙方攻防仍將持續。

兩人因合作電影「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）而相戀，擁有6名子女，2016年分居，經歷多次法律爭議後於2024年最後一天正式完成離婚程序。