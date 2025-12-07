「艾蜜莉在巴黎」男星沖繩持毒被捕 走私搖頭丸已拘留24天

傑瑞米・O・哈里斯(左)和莉莉·柯林斯演出「艾蜜莉在巴黎」。（圖／Netflix提供）

出演影集「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris)的美國演員暨劇作家傑瑞米・O・哈里斯（Jeremy O. Harris）遭日本 警方拘押，原因是疑似涉及毒品走私。日媒報導指出，他在沖繩那霸機場通關時因包內被發現可疑結晶物質，而遭到當場逮捕。

警方檢驗後認定該物疑似為搖頭丸(MDMA)，重量約780毫克，遠高於一般娛樂性使用量。海關其後正式向檢方提出刑事申告，目前案件仍持續調查中。哈里斯自11月16日起遭拘留至今。

36歲的傑瑞米・O・哈里斯除了是演員，也是百老匯 話題劇「Slave Play」的創作者，該劇曾創下史上最多項東尼獎提名紀錄。他也曾在倫敦推出限定黑人族群觀眾場，更因多元議題備受討論。近來他預計受邀前往沙烏地阿拉伯 參加紅海影展，宣傳與歌手Charli XCX合作演出的電影「Erupcja」，但主辦單位目前未回應相關狀況。

傑瑞米・O・哈里斯在「艾蜜莉在巴黎」中，飾演時尚設計師Grégory Elliott Duprée，角色以競爭性強、與主角艾蜜莉及其他名牌設計師互相較勁著稱。他已連續出演第2、3、4季，也曾擔任HBO「高校十八禁」(Euphoria）等作品的幕後製作人。