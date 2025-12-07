泰勒絲傳砸重金喬地點 明年「唯一在周六的13日」辦婚禮

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
Page Six報導，凱爾西（左）與泰勒絲（右）將於明年6月13日舉行婚禮。(美聯社)
Page Six報導，凱爾西（左）與泰勒絲（右）將於明年6月13日舉行婚禮。(美聯社)

媒體報導，職業美式足球NFL堪薩斯酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）與流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）將於明年6月13日舉行婚禮。

「紐約郵報」（New York Post）專門刊登名流八卦類新聞的第6版（Page Six）近期報導，兩人將於2026年6月13日在羅德島的守望山（Watch Hill）結為連理。

報導指出，據傳為了確保能在這個日期於豪華海濱度假酒店海洋之家（Ocean House）的場地舉行婚禮，泰勒絲特別「支付重金」給另一位準新娘。不過，海洋之家否認了這項指控。該度假村行銷總監 tephanie Leavitt表示：「海洋之家不會，也不允許其他個人或單位，購買已簽約的婚禮日期。」

6月13日這個日期具有象徵意義，因為泰勒絲對數字學有近乎執著的迷戀，而13正是泰勒絲的幸運數字。2026年6月13日是當年唯一落在星期六的13日，而2027年則沒有任何一個13日落在星期六。

她在2020年接受滾石雜誌（Rolling Stone）訪問時表示：「我是在13號出生，在星期五13號那天滿13歲，我的第一張專輯在13周內就獲得金唱片認證。此外，我第一首登上排行榜冠軍的歌，有13秒鐘的前奏，我根本沒有刻意安排。」

凱爾西現年36歲，曾代表酋長隊拿過3屆超級盃（Super Bowl）冠軍；泰勒絲35歲，生涯榮獲14座葛萊美獎（Grammy Awards），包括前所未有的4座最佳年度專輯獎。兩人自2023年開始交往，今年8月宣布訂婚。

泰勒絲宣布結婚後，一舉一動都成為關注焦點，就連美國總統川普都獻上祝福，讓媒體以「美國版的皇室婚禮」來形容其排場，至於泰勒絲的禮服及鑽戒，媒體大膽預測不僅會引起時尚界關注，勢必成為未來新人結婚參考的標竿。

泰勒絲 超級盃 葛萊美

