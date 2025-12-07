我的頻道

快訊

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

強尼戴普簽名會遲到 東京粉絲苦等5小時等到半夜

娛樂新聞組／綜合報導
強尼戴普近日都在日本，讓不少粉絲驚喜不已。(歐新社)
好萊塢巨星「強哥」強尼戴普（Johnny Depp）近日現身宣傳他睽違近30年再度執導的傳記電影「Modi」。活動現場，前KAT-TUN成員赤西仁驚喜登台獻花外，工作結束後還一同聚餐。「強哥」也現身日本大型流行文化盛事「東京Comic Con」，引發現場粉絲熱烈騷動。然而，原訂舉行的簽名會及合照會卻大幅延誤，讓晚上6點場次的粉絲，直到半夜11點都還在會場等待，形成罕見的突發狀況。

「東京Comic Con」活動官方當天傍晚在X平台宣布：「強尼戴普先生的簽名會、拍照會正以延遲5小時的狀態進行，結束時間未定」，隨著閉館時間逼近，網路上湧現各種反應，包括「看來結束不了」、「拖太久了吧」、以及「等多久都值得！」等留言。官方其後於晚間10點多再度公告，持有12月6日指定時段合照券的觀眾可選擇改至7日補拍，預計於當日上午11點後，在戴普抵達會場後依序進行。

接近深夜仍有粉絲在社群平台發布最新現場狀況，引發討論：「這時間還在拍？太扯了」、「大明星到這種程度真的佩服」、「粉絲跟本人都要注意身體」、「竟然還在簽名，太神了！」。

強尼戴普此前在日本出席藝術展「A Bunch of Stuff -Tokyo」宣傳活動，罕見回顧與前伴侶凡妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis）的往事。強尼戴普與凡妮莎帕拉迪絲育有兩名子女，他回憶那是一段「極樂」時光，當時凡妮莎正進行巡演時，他當了好一陣子「奶爸」。

