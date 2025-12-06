麥莉希拉宣布訂婚 坦言有「紙張恐懼症」嚴重影響生活

33歲美國歌手麥莉希拉。（歐新社）

33歲美國歌手麥莉希拉（Miley Cyrus） 近日說她這些年都對紙張有莫名的恐懼，她承認要接受治療，因為這個恐懼症已經影響到她的生活。

麥莉希拉近日登上節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!），節目一開始，主持人吉米金默（Jimmy Kimmel）恭喜麥莉與交往4年的鼓手男友麥克斯（Max Morando）訂婚，並笑稱求婚應該算是一份不錯的聖誕物。麥莉則回應，她其實在聖誕節 時有點像「怪老頭」（grinch），原因正是她對紙張的恐懼。

「對我來說，真正的問題是當別人的手很乾燥，然後去摸紙，」麥莉一邊乾嘔一邊說道，「然後到了聖誕節，天氣變冷，每個人的手都很乾，可是大家都在摸紙！」

麥莉接著解釋，她甚至無法打開信件、不讀任何不是Kindle或 iPad 版本的書籍，甚至連吉米金默手上的紙質提示卡都讓她無法忍受。

至於恐懼的來源，她回溯到童年時從田納西州 納什維爾一路開車到加拿大 的長途家庭旅行。「我媽開車，我和兄弟們在後座一路吵了14小時，然後他們為了折磨我，會在我旁邊把紙互相摩擦。」

儘管在訪談中光是談及紙張就讓她明顯感到不適，麥莉仍坦言這項恐懼「隨著年紀增長變得更嚴重」，並已經影響到她的生活品質。「真的需要某種形式的介入治療，」她說。「我可能會考慮EMDR（眼動減敏與再處理）、或催眠治療之類的方法，因為這真的影響到我的日常生活。」