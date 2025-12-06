我的頻道

冬季開暖氣 這些地方恐成室內植物隱形殺手

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

麥莉希拉宣布訂婚 坦言有「紙張恐懼症」嚴重影響生活

33歲美國歌手麥莉希拉。（歐新社）
33歲美國歌手麥莉希拉。（歐新社）

33歲美國歌手麥莉希拉（Miley Cyrus） 近日說她這些年都對紙張有莫名的恐懼，她承認要接受治療，因為這個恐懼症已經影響到她的生活。

麥莉希拉近日登上節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!），節目一開始，主持人吉米金默（Jimmy Kimmel）恭喜麥莉與交往4年的鼓手男友麥克斯（Max Morando）訂婚，並笑稱求婚應該算是一份不錯的聖誕物。麥莉則回應，她其實在聖誕節時有點像「怪老頭」（grinch），原因正是她對紙張的恐懼。

「對我來說，真正的問題是當別人的手很乾燥，然後去摸紙，」麥莉一邊乾嘔一邊說道，「然後到了聖誕節，天氣變冷，每個人的手都很乾，可是大家都在摸紙！」

麥莉接著解釋，她甚至無法打開信件、不讀任何不是Kindle或 iPad 版本的書籍，甚至連吉米金默手上的紙質提示卡都讓她無法忍受。

至於恐懼的來源，她回溯到童年時從田納西州納什維爾一路開車到加拿大的長途家庭旅行。「我媽開車，我和兄弟們在後座一路吵了14小時，然後他們為了折磨我，會在我旁邊把紙互相摩擦。」

儘管在訪談中光是談及紙張就讓她明顯感到不適，麥莉仍坦言這項恐懼「隨著年紀增長變得更嚴重」，並已經影響到她的生活品質。「真的需要某種形式的介入治療，」她說。「我可能會考慮EMDR（眼動減敏與再處理）、或催眠治療之類的方法，因為這真的影響到我的日常生活。」

