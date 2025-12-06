我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

魔宮帝國大反派、末代皇帝大總管… 田川洋行75歲病逝

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
田川洋行在加州聖巴巴拉逝世，享壽75歲，他曾演出許多經典角色，包括電影「魔宮帝國」裡的大反派尚宗。（美聯社）
田川洋行在加州聖巴巴拉逝世，享壽75歲，他曾演出許多經典角色，包括電影「魔宮帝國」裡的大反派尚宗。（美聯社）

好萊塢日裔美籍資深演員田川洋行（Cary-Hiroyuki Tagawa）在加州聖巴巴拉逝世，享壽75歲。田川洋行生前演出許多經典角色，包括電玩「真人快打」改編電影「魔宮帝國」（Mortal Kombat）裡的大反派尚宗。

中央社引述美國有線電視新聞網（CNN）報導，田川洋行的經紀人威納（Margie Weiner）證實，田川洋行在聖巴巴拉（Santa Barbara）因中風併發症去世，臨終時家人隨侍在側。

威納在電郵中寫道：「田川洋行擁有稀有的靈魂：大方、體貼而且對他的表演事業全心奉獻。他的離世令人難以估量。我的心與他的家人、朋友及所有愛他的人同在。」

田川洋行出生於日本東京，母親是日本女演員，父親是日裔美籍軍人，田川洋行幼年隨家人於多個美軍軍營中長大，最終他的家庭定居於南加州。

他最為人所知的角色之一莫過於電玩「真人快打」改編電影中的大反派尚宗，包括在1995年電影「魔宮帝國」（Mortal Kombat）的及1997年續作「魔宮帝國2」（Mortal Kombat Annihilation）飾演該角色。

對於田川洋行的死訊，「真人快打」共同創作者布恩（Ed Boon）在社群媒體平台X發文哀悼，感嘆「我們4日失去了一個傳奇人物」。

除了「真人快打」系列電影，田川洋行也曾在另一個電玩改編電影「鐵拳」（Tekken）中扮演大反派三島平八。

此外，田川洋行也曾在1987年電影「末代皇帝」（The Last Emperor）飾演大總管太監張謙和，並在1989年007系列電影「殺人執照」（Licence to Kill）裡扮演香港警察。

田川洋行還演出過「決戰猩球」（Planet of the Apes）、「藝伎回憶錄」（Memoirs of a Geisha）、「浪人47」（47 Ronin）、「忠犬小八」（Hachi: A Dog's Tale）等知名電影。

圖為2004年8月29日，在夏威夷檀香山威基基海灘舉行的NBC新警匪劇「夏威夷」...
圖為2004年8月29日，在夏威夷檀香山威基基海灘舉行的NBC新警匪劇「夏威夷」全球首映禮上，好萊塢日裔美籍資深演員田川洋行抵達現場後做出手勢。 （美聯社）
好萊塢日裔美籍資深演員田川洋行在加州聖巴巴拉逝世。（取材自Instagram）
好萊塢日裔美籍資深演員田川洋行在加州聖巴巴拉逝世。（取材自Instagram）

加州 日裔 日本

上一則

傑克布萊克攜手蟻人拍「大蟒蛇」活寶對戲頻笑場NG

下一則

大三時創業半年就倒閉 沈夢辰慘遭現實打臉

延伸閱讀

全美這10小鎮 簡直像聖誕電影中場景

全美這10小鎮 簡直像聖誕電影中場景
史嘉莉喬韓森20年前慘賠片「絕地再生」 如今網飛暴紅

史嘉莉喬韓森20年前慘賠片「絕地再生」 如今網飛暴紅
「動物方城市2」影迷狂刷場 只為集滿6款限定角色鑰匙圈

「動物方城市2」影迷狂刷場 只為集滿6款限定角色鑰匙圈

張震獲美國獨立精神獎提名 華人男演員第3人

張震獲美國獨立精神獎提名 華人男演員第3人

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
周潤發一頭白髮低頭啜泣默哀。(圖／翻攝自Mnet)

周潤發滿頭白髮現身MAMA 低頭啜泣用3種語言率全場默哀

2025-11-29 10:15

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡