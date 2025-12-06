我的頻道

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

「慾望城市」金凱特蘿梅開4度 倫敦低調完婚老公小14歲

編譯俞仲慈／綜合報導
以「慾望城市」女強人形象深植人心的金凱特羅(右)，與交往多年的音訊工程師男友湯瑪斯(左)在英國倫敦低調完婚；圖為兩人在2023年6月14日抵達紐約SVA劇院，參加「摩登愛情現場秀」播客節目的錄製。（美聯社）
以知名影集「慾望城市」(Sex and the City)中女強人形象，深植人心的女星金凱特羅(Kim Cattrall)與交往多年的音訊工程師男友湯瑪斯(Russell Thomas)在英國倫敦低調完婚，僅12位親友應邀出席婚禮。有過三段婚姻的她，低調完婚，消息曝光掀起大家關注。

據「時人」雜誌(People)獨家報導，這場低調婚禮在倫敦切爾西舊市政廳(Chelsea Old Town Hall)舉行，強調以家人、摯友及雙方長年建立的深厚情感為主，也象徵這對新婚夫妻對真誠與隱私的重視。

凱特羅身穿迪奧(Dior)套裝，由長期合作的造型師菲爾德(Patricia Field)打理造型，搭配Cornelia James手套與帽匠Philip Treacy專門訂製的帽飾；至於新郎湯瑪斯則身穿Richard James訂製西裝，雙雙展現對服裝工藝的重視與低調優雅的品味。

報導指出，現年69歲的凱特羅與55歲湯瑪斯於2016年在英國廣播公司BBC節目Woman's Hour首次相識，隨後互相關注彼此的社群平台X動態，逐漸加深關係，凱特羅2018年接受英國女性時尚周刊Glamour專訪時直言：「他私訊我，非常現代且非常自然的作法。」

當雙方感情升溫後，湯瑪斯大膽遠赴溫哥華拜訪凱特羅，2020年凱特羅透露：「對他來說是一件挺勇敢的事，因為我們除了吃過幾次飯，其實還不太熟，但他來了，我們相處得非常好，從那之後我們就在一起。」

凱特羅還透露湯瑪斯「幽默感十足，長得也很帥」，讓她感覺相當自在，雙方對於這段感情始終低調，並在互相尊重、共同興趣與重視隱私的基礎上建立穩定關係，隨著感情日益深厚，最終成為彼此在事業與生活的支柱。

凱特羅今年6月接受泰晤士報(The Times)專訪時坦承與湯瑪斯多年相處「過得非常開心」，除了讚揚另一半「有著精彩且按照個人方式的人生」，更笑稱他「有點叛逆，但正好投我所好。」

