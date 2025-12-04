發表種族歧視言論挨批 華裔男星黃榮亮刪文道歉

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
65歲華裔男星黃榮亮在社群媒體發表種族歧視言論，爭議貼文則已刪除；圖為2024年4月2日黃榮亮出席在紐約南街Cipriani餐廳舉行的Apex青年慈善晚宴。（美聯社）
65歲華裔男星黃榮亮在社群媒體發表種族歧視言論，爭議貼文則已刪除；圖為2024年4月2日黃榮亮出席在紐約南街Cipriani餐廳舉行的Apex青年慈善晚宴。（美聯社）

在老牌電視影集「法網遊龍：特案組」(Law & Order: Special Victims Unit)飾演「黃喬治特別警探」(Special Agent George Huang)而聞名的65歲華裔男星黃榮亮(Bradley Darryl Wong，藝名BD Wong)，在社群媒體發表種族歧視言論之後不久便公開道歉，爭議貼文則已刪除。

暱稱「真實泰山」(The Real Tarzann)的非洲裔網紅赫斯頓(Mike Holston)1日在Instagram發布影片，影片內容是一隻動物坐在他的肩膀上。赫斯頓貼文寫道：「幫這隻動物取名字，只接受錯誤答案。」

好萊塢「綜藝報」(Variety)與「娛樂周刊」(Entertainment Weekly報導，黃榮亮在影片底下留言回應寫道：「牠看起來像個黑人男子。」

黃榮亮1日在Threads發表道歉聲明寫道：「各位，我開了一個很差勁的玩笑。如同許多惹上麻煩的人一樣，我為降低傷害已將發文刪除，不過消息已經傳出去了，將持續造成傷害與失望，對於造成傷害的部分我要致上誠摯道歉。」

黃榮亮說，看到「只接受錯誤答案」的提示，就只朝著錯誤回答的方向思考，但得到的結果卻是非常錯誤的，「我真的超級愚蠢」。

他寫道，了解沒有人犯錯之後可以免於究責，「很抱歉這起事件損害了大家或許對我的任何尊重，也感謝大家為建立一個對所有人都安全的網路環境而發聲」。

黃榮亮1988年以百老匯音樂劇「蝴蝶君」(M. Butterfly)的「宋麗玲」(Song Liling)角色獲得東尼獎舞台劇最佳男主角，在演藝圈一砲而紅。黃榮亮在「侏羅紀公園」(Jurassic Park)系列電影裡飾演「吳亨利博士」(Dr. Henry Wu)，其他電影作品還包括「新岳父大人」(Father of the Bride)、「花木蘭」(Mulan)等。

