相隔7年… 哈利波特和跩哥馬份紐約重聚 溫馨相擁

哈利波特(中，丹尼爾雷德克里夫)與跩哥馬份(右，湯姆費爾頓)暌違七年首次公開合體，現場氣氛溫馨，引發外界關注。（取材自Instagram）

影集版「哈利波特 」（Harry Potter）如火如荼拍攝中，而電影版「哈利波特」影迷則迎來一波驚喜，英國男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）與湯姆費爾頓（Tom Felton）近日在紐約出席「異曲同夢」（Merrily We Roll Along）紀錄片首映會，「哈利波特與跩哥馬份」暌違七年首次公開合體，現場氣氛溫馨。

活動現場的照片中，兩人笑得燦爛並肩合照。丹尼爾雷德克里夫身穿深色牛仔外套，搭配棕色T恤與黑色長褲，造型簡約；湯姆費爾頓則以焦糖色呢大衣，搭配白T及棕色圖紋長褲亮相。

兩位昔日的「哈利」與「跩哥」於12月1 日在紐約哈德遜劇院重逢，現場捕捉到兩人相視而笑、熱情擁抱的瞬間，成為十多年來首次公開合照。（取材自Instagram）

兩人此次重逢，時機正巧是湯姆費爾頓加入百老匯 音樂劇「哈利波特：被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child），飾演成年版的跩哥馬份。他先前透露，在決定出演百老匯前，特別向已憑「異曲同夢」奪下東尼獎的丹尼爾雷德克里夫請教相關經驗。

湯姆費爾頓早前曾透露：「我從波特身上身上學到不少，他是我想投入百老匯的原因之一，我十多年前看過他的第一場舞台劇，如今他已是東尼獎得主，我也因此更明白百老匯的魅力。」