56歲瑪麗亞凱莉重返賭城嗨唱 聖誕秀驚豔全場

56歲的瑪麗亞凱莉令觀眾驚艷不已。（取材自Instagram）

流行天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)今年度的聖誕專場「拉斯維加斯聖誕時光」(Christmas Time in Las Vegas)近日在拉斯維加斯米高梅公園酒店(Park MGM)華麗揭幕。

每日郵報(Daily Mail)報導，56歲的瑪麗亞凱莉以一襲銀色亮片、深V連身短裙，搭配銀色過膝長靴登台，充分嶄露身材；手上佩戴蝴蝶造型戒指與耀眼奪目的同色系手環，亮眼造型吸睛。

瑪麗亞凱莉自信演唱經典All I Want for Christmas Is You等招牌曲目，炒熱全場氣氛，並為賭城 今年度的歲末節慶揭開序幕。

演出期間，瑪麗亞凱莉換上多套華麗聖誕主題服裝，包括展現凹凸有致性感曲線的紅白水鑽斜紋貼身長裙，以及胸前抓皺的大紅色聖誕老人配色禮服，這套禮服裙襬的大腿高衩設計在瑪麗亞凱莉舉手投足間若隱若現，令觀眾驚艷不已。

今年的「拉斯維加斯聖誕時光」系列演出將持續至12月13日，這是瑪麗亞凱莉今年長駐演出「咪咪大典」(The Celebration of Mimi)的一部分。

瑪麗亞凱莉1994年推出All I Want for Christmas Is You，奠定全球聖誕佳節熱門金曲的穩固地位，迄今已替她累積約5億4000萬元收入。

「經濟學人」(The Economist)報導，這首廣為傳唱的聖誕歌曲每年為她帶來約380萬元收益；另有報導指出，其年度版權收入可達460萬元。「富比世 」(Forbes)雜誌曾於2022年報導，All I Want for Christmas Is You在串流平台Spotify 上的播放量已突破22億4000萬次，首次發行當年即為瑪麗亞凱莉帶來約9200萬元的版權收入。