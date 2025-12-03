歌曲變成ICE逮捕配樂 莎賓娜卡本特怒斥邪惡 白宮回應

莎賓娜卡本特不滿白宮在一段ICE官員逮捕民眾畫面中，使用了她的歌曲。（路透資料照片）

流行女歌手莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)要求白宮 停止使用她的音樂；在此之前，川普 政府在一段展現移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)官員逮捕民眾畫面的社群媒體影片中，使用了卡本特的歌曲。

白宮在1日分享了一段使用了卡本特2024年熱門歌曲「Juno」的影片；在影片中，ICE官員追捕並拘留民眾，而旁觀民眾則是用手機拍攝了整個過程。

影片中的字幕還對歌詞的致敬寫道：「你試過這個嗎？掰掰」，並搭配上表情符號。

「這段影片邪惡又惡心，」25歲的卡本特在社群媒體X上寫道，「永遠不要讓我或我的音樂，跟你們不人道的計畫扯上關係。」

對此，白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)回應表示：「我們要給莎賓娜卡本特一個『微甜』(Short n' Sweet，卡本特2024年專輯名稱)訊息：『我們不會為將危險的罪犯、非法殺人犯、強姦犯和戀童癖者驅逐出境而道歉。為這些變態怪物辯護的任何人，不是很蠢就是反應遲鈍。』」

曾獲葛萊美獎的歌手莎賓娜卡本特，加入了包括尼爾楊(Neil Young)和滾石樂團(The Rolling Stones)等20多位音樂家的行列，拒絕讓總統川普使用他們的音樂。

目前正處於他的第二個非連續任期的川普，在社群媒體上非常活躍；他的通訊團隊成員經常發布一些以流行歌曲為配樂的短視頻，以此來展現總統為兌現競選承諾所做的努力。

白宮日前發布的影片，目的似乎是在宣傳川普政府自2025年1月展開第二任期以來，為打擊非法移民 而採取的強硬措施。

包括教宗良十四世(Pope Leo XIV)等人在內，都公開對川普政府，用包括像是在法院和西班牙裔社區街角逮捕非法移民，以及突襲涉嫌非法居留者的公寓大樓等執行移民政策的手段，提出質疑。