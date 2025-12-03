我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

歌曲變成ICE逮捕配樂 莎賓娜卡本特怒斥邪惡 白宮回應

編譯尤寶琪／綜合報導
莎賓娜卡本特不滿白宮在一段ICE官員逮捕民眾畫面中，使用了她的歌曲。（路透資料照片）
莎賓娜卡本特不滿白宮在一段ICE官員逮捕民眾畫面中，使用了她的歌曲。（路透資料照片）

流行女歌手莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)要求白宮停止使用她的音樂；在此之前，川普政府在一段展現移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)官員逮捕民眾畫面的社群媒體影片中，使用了卡本特的歌曲。

白宮在1日分享了一段使用了卡本特2024年熱門歌曲「Juno」的影片；在影片中，ICE官員追捕並拘留民眾，而旁觀民眾則是用手機拍攝了整個過程。

影片中的字幕還對歌詞的致敬寫道：「你試過這個嗎？掰掰」，並搭配上表情符號。

「這段影片邪惡又惡心，」25歲的卡本特在社群媒體X上寫道，「永遠不要讓我或我的音樂，跟你們不人道的計畫扯上關係。」

對此，白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)回應表示：「我們要給莎賓娜卡本特一個『微甜』(Short n' Sweet，卡本特2024年專輯名稱)訊息：『我們不會為將危險的罪犯、非法殺人犯、強姦犯和戀童癖者驅逐出境而道歉。為這些變態怪物辯護的任何人，不是很蠢就是反應遲鈍。』」

曾獲葛萊美獎的歌手莎賓娜卡本特，加入了包括尼爾楊(Neil Young)和滾石樂團(The Rolling Stones)等20多位音樂家的行列，拒絕讓總統川普使用他們的音樂。

目前正處於他的第二個非連續任期的川普，在社群媒體上非常活躍；他的通訊團隊成員經常發布一些以流行歌曲為配樂的短視頻，以此來展現總統為兌現競選承諾所做的努力。

白宮日前發布的影片，目的似乎是在宣傳川普政府自2025年1月展開第二任期以來，為打擊非法移民而採取的強硬措施。

包括教宗良十四世(Pope Leo XIV)等人在內，都公開對川普政府，用包括像是在法院和西班牙裔社區街角逮捕非法移民，以及突襲涉嫌非法居留者的公寓大樓等執行移民政策的手段，提出質疑。

非法移民 川普 白宮

上一則

楊紫「家業」還沒播 山寨短劇先「東施效顰」

下一則

胡歌首度坦誠二胎生子 自認當父親「挺失敗的」

延伸閱讀

烏戰特使通話曝光 北京不樂見協議

烏戰特使通話曝光 北京不樂見協議
專家：不論美最高法院判決為何 估川普將祭更多關稅

專家：不論美最高法院判決為何 估川普將祭更多關稅
川普簽署「台灣保證實施法案」生效 國台辦：嚴重違反一中

川普簽署「台灣保證實施法案」生效 國台辦：嚴重違反一中
兩國緊張關係緩和 川普和巴西總統通話

兩國緊張關係緩和 川普和巴西總統通話

熱門新聞

成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效