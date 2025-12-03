相隔7年公開合體 哈利波特、跩哥馬份在紐約碰面了

我的頻道

世界新聞網／輯
「哈利波特」電影版最後一集「死神的聖物2」劇照。（圖：華納提供）
「哈利波特」電影版最後一集「死神的聖物2」劇照。（圖：華納提供）

影集版「哈利波特」如火如荼拍攝中，而電影版「哈利波特」影迷則迎來一波驚喜，英國男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）與湯姆費爾頓（Tom Felton）近日在紐約出席「異曲同夢」（Merrily We Roll Along）紀錄片首映會，「哈利波特與跩哥馬份」睽違七年首次公開合體，現場氣氛溫馨。

活動現場的照片中，兩人笑得燦爛並肩合照。丹尼爾雷德克里夫身穿深色牛仔外套，搭配棕色T恤與黑色長褲，造型簡約；湯姆費爾頓則以焦糖色呢大衣，搭配白T及棕色圖紋長褲亮相。

兩人此次重逢，時機正巧是湯姆費爾頓加入百老匯音樂劇「哈利波特：被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child），飾演成年版的跩哥馬份。他先前透露，在決定出演百老匯前，特別向已憑「異曲同夢」奪下東尼獎的丹尼爾雷德克里夫請教相關經驗。

湯姆費爾頓早前曾透露：「我從波特身上身上學到不少，他是我想投入百老匯的原因之一，我十多年前看過他的第一場舞台劇，如今他已是東尼獎得主，我也因此更明白百老匯的魅力。」

不過，對比湯姆費爾頓重新進入「哈利波特」的魔法世界，丹尼爾雷德克里夫早已明確表示，暫無意再次演出哈利波特一角。他於2022年接受「紐約時報」訪問時坦言：「我很慶幸自己順利從『波特』的身分走出來，也很享受現在的生活。回去演那個角色會是巨大的改變。」但也補充「永不說不」，讓未來仍保有想像空間。

