「M夫人」茱蒂丹契眼疾惡化快看不見 仍不想退休

記者廖福生／綜合報導
現年90歲的茱蒂丹契眼疾惡化，恐無法再演戲。(路透資料照片)

英國影后茱蒂丹契（Judi Dench）曾在「007」系列電影中飾演「M夫人」廣受影迷推崇。不過她在2021年被診斷出罹患老年性黃斑部病變後，視力便持續衰退，近期更持續惡化，目前已經無法觀看電視或閱讀劇本，也無法單獨出門。

茱蒂丹契在受訪時提到：「我現在無法認出任何人，我看不見電視，也看不見書。」也因為視力每況愈下，讓她必須依賴他人協助，尤其無法再負擔台詞冗長的角色，對生活與工作帶來巨大影響，讓她深感無奈，只能接受現況並努力繼續生活。

茱蒂丹契仍試圖透過記憶力維持表演，但也坦言需要找到一種能幫助她學習台詞、甚至指出台詞在頁面位置的輔助設備。另外，在先前受訪時茱蒂丹契曾強調，自己不打算輕易退休，還坦言對「無聊」存在某種不理性的害怕。

也因此，茱蒂丹契目前仍能依靠朋友不斷重複台詞給她聽，使她得以繼續演出，「讓我一些很好的朋友，一遍又一遍地對我重複」，這也成了她維持工作的方式。

茱蒂丹契自1960年代活躍至今，無論在舞台或電影領域都享有崇高地位，她也曾以「莎翁情史」（Shakespeare in Love）入圍奧斯卡最佳女配角獎。然而近年她因健康狀況轉變而逐漸減少公開露面。

退休 奧斯卡

辛芷蕾威尼斯封后 郝蕾疑暗酸「扯頭髮得影后」遭質疑

90歲奧斯卡得主「眼疾惡化」看不見劇本 恐無法再演戲

「小鬼當家」麥考利克金兒子狂看電影 不知爸就是主角

電影「大濛」口碑佳 燒到奈良美智 大師放話：我好想看

