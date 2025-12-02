我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

回憶與勞勃狄尼洛初相識 茱蒂佛斯特嫌「無趣」

娛樂新聞組／綜合報導
茱蒂佛斯特大談勞勃狄尼洛當年對她的多方照顧。(歐新社)
茱蒂佛斯特大談勞勃狄尼洛當年對她的多方照顧。(歐新社)

好萊塢影星茱蒂佛斯特（Jodie Foster）日前出席摩洛哥馬拉喀什影展（Marrakech Film Festival）時，提到她12歲那年在電影「計程車司機」（Taxi Driver）片場初次與影壇大前輩勞勃狄尼洛（Robert De Niro）相識時，對他有些不以為然，不過後來非常感謝對方讓自己的演技開竅。

中央社引述「綜藝」（Variety）報導，茱蒂佛斯特日前在馬拉喀什影展接受表揚時，談起勞勃狄尼洛當年是如何「對我多方照顧」，會帶她到附近咖啡店練台詞。

茱蒂佛斯特向台下聽眾強調，勞勃狄尼洛是「美國最偉大的演員之一，能與他合作（我）感到超榮幸」，然而，由於勞勃狄尼洛當時以方法派演技在揣摩角色，那段時間的他其實「並非地表上最有意思的人」，「我還記得跟他共進的那些午餐，會心想『現在是怎樣？』、『我什麼時候可以回家？』而他不會真的跟我說話，我只好去跟服務生或餐廳其他人員說話。」

茱蒂佛斯特大談勞勃狄尼洛當年對她的多方照顧。(歐新社資料照片)
茱蒂佛斯特大談勞勃狄尼洛當年對她的多方照顧。(歐新社資料照片)

然而，當勞勃狄尼洛傳授茱蒂佛斯特他的準備方法時，兩人關係終於有了突破。茱蒂佛斯特說：「到了第三頓午餐，他終於帶我練習即興表演，讓我大開眼界，了解演戲的潛力。」

她說：「12歲的我明白『啊，其實是我做得不夠』。我之前只是說台詞、等著講下一句台詞、努力讓一切自然。但塑造一個人物完全是另一回事。」

她說：「我記得我超雀躍、超開心，回到飯店找我媽的時候直說，『我開竅了』。我猜，自此之後，所有的一切都改觀了。」

「計程車司機」這部片讓茱蒂佛斯特首度入圍奧斯卡獎，也是首度出席坎城影展（Cannes Film Festival）。但她說，最初根本沒人想帶她去坎城，是身兼經紀人的母親極力爭取，才得以成行。

現年63歲的茱蒂佛斯特3歲開始拍廣告，6歲開始拍電影。但她說，若由自己選，演員不會是她會從事的行業，「我的個性並不適合當演員。我不是那種想要在桌子上跳舞、為大家唱歌的人。」

茱蒂佛斯特說：「這其實是一個殘酷的職業，是我在年幼時就被安排的，而且我不記得自己是怎麼開始的。所以光是這一點，就讓我的工作有點不同，因為我沒有興趣『為了演而演』。」

奧斯卡獎 咖啡 坎城影展

上一則

泰勒絲單身派對行程跨3國 伴娘團名單曝光

下一則

成毅新劇成劇王？「長安二十四計」5影帝影后同飆戲

延伸閱讀

走出離婚陰霾？ 陳曉換掉使用11年微博背景圖 告別「楊過」

走出離婚陰霾？ 陳曉換掉使用11年微博背景圖 告別「楊過」
12歲初見勞勃狄尼洛 茱蒂福斯特曾嫌他「有點無趣」

12歲初見勞勃狄尼洛 茱蒂福斯特曾嫌他「有點無趣」
「大生意人」最驚艷角色？ 女二李純「氣場全開」 孫千秒變「丫鬟」

「大生意人」最驚艷角色？ 女二李純「氣場全開」 孫千秒變「丫鬟」
布碌崙植物園冬季光影展登場 打造一條宛若魔幻森林步道

布碌崙植物園冬季光影展登場 打造一條宛若魔幻森林步道

熱門新聞

成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險