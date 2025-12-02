回憶與勞勃狄尼洛初相識 茱蒂佛斯特嫌「無趣」

茱蒂佛斯特大談勞勃狄尼洛當年對她的多方照顧。(歐新社)

好萊塢影星茱蒂佛斯特（Jodie Foster）日前出席摩洛哥馬拉喀什影展（Marrakech Film Festival）時，提到她12歲那年在電影「計程車司機」（Taxi Driver）片場初次與影壇大前輩勞勃狄尼洛（Robert De Niro）相識時，對他有些不以為然，不過後來非常感謝對方讓自己的演技開竅。

中央社引述「綜藝」（Variety）報導，茱蒂佛斯特日前在馬拉喀什影展接受表揚時，談起勞勃狄尼洛當年是如何「對我多方照顧」，會帶她到附近咖啡 店練台詞。

茱蒂佛斯特向台下聽眾強調，勞勃狄尼洛是「美國最偉大的演員之一，能與他合作（我）感到超榮幸」，然而，由於勞勃狄尼洛當時以方法派演技在揣摩角色，那段時間的他其實「並非地表上最有意思的人」，「我還記得跟他共進的那些午餐，會心想『現在是怎樣？』、『我什麼時候可以回家？』而他不會真的跟我說話，我只好去跟服務生或餐廳其他人員說話。」

然而，當勞勃狄尼洛傳授茱蒂佛斯特他的準備方法時，兩人關係終於有了突破。茱蒂佛斯特說：「到了第三頓午餐，他終於帶我練習即興表演，讓我大開眼界，了解演戲的潛力。」

她說：「12歲的我明白『啊，其實是我做得不夠』。我之前只是說台詞、等著講下一句台詞、努力讓一切自然。但塑造一個人物完全是另一回事。」

她說：「我記得我超雀躍、超開心，回到飯店找我媽的時候直說，『我開竅了』。我猜，自此之後，所有的一切都改觀了。」

「計程車司機」這部片讓茱蒂佛斯特首度入圍奧斯卡獎 ，也是首度出席坎城影展 （Cannes Film Festival）。但她說，最初根本沒人想帶她去坎城，是身兼經紀人的母親極力爭取，才得以成行。

現年63歲的茱蒂佛斯特3歲開始拍廣告，6歲開始拍電影。但她說，若由自己選，演員不會是她會從事的行業，「我的個性並不適合當演員。我不是那種想要在桌子上跳舞、為大家唱歌的人。」

茱蒂佛斯特說：「這其實是一個殘酷的職業，是我在年幼時就被安排的，而且我不記得自己是怎麼開始的。所以光是這一點，就讓我的工作有點不同，因為我沒有興趣『為了演而演』。」