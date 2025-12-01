12歲初見勞勃狄尼洛 茱蒂福斯特曾嫌他「有點無趣」

我的頻道

中央社／馬拉喀什30日綜合外電報導
茱蒂福斯特在摩洛哥馬拉喀什影展（Marrakech Film Festival）接受表揚。（歐新社）
好萊塢男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）或許是全球最受推崇的戲精之一，但茱蒂福斯特（Jodie Foster）12歲那年在「計程車司機」（Taxi Driver）片場第一次結識這位影壇前輩時，卻有點不以為然。

美國娛樂業界媒體「綜藝」（Variety）報導，茱蒂福斯特今天在摩洛哥馬拉喀什影展（Marrakech Film Festival）接受表揚時，談起勞勃狄尼洛當年是如何「對我多方照拂」，會帶她到附近咖啡店練台詞。

茱蒂福斯特向台下聽眾強調，勞勃狄尼洛是「美國最偉大的演員之一，能與他合作（我）感到超榮幸」，然而，由於勞勃狄尼洛當時以方法派演技在揣摩角色，那段時間的他其實「並非地表上最有意思的人」。

「我還記得跟他共進的那些午餐，會心想『現在是怎樣？』『我什麼時候可以回家？』而他不會真的跟我說話，我只好去跟服務生或餐廳其他人員說話。」

然而，當勞勃狄尼洛傳授茱蒂福斯特他的準備方法時，兩人關係終於有了突破。茱蒂福斯特說：「到了第3頓午餐，他終於帶我練習即興表演，讓我大開眼界，了解演戲的潛力。」

她說：「12歲的我明白『啊，其實是我做得不夠』。我之前只是說台詞、等著講下一句台詞、努力讓一切自然。但塑造一個人物完全是另一回事。」

她說：「我記得我超雀躍、超開心，回到飯店找我媽的時候直說，『我開竅了』。我猜，自此之後，所有的一切都改觀了。」

「計程車司機」這部片讓茱蒂福斯特人生首度出席坎城影展（Cannes Film Festival），但她說，最初「根本沒人想帶我去，因為他們不想把錢花在我身上」。

然而，身兼經紀人的母親極力爭取讓她去一趟，指出女兒會說法文。茱蒂福斯特說，最後「我們自己付錢買機票」才成行。

現年63歲的茱蒂福斯特3歲開始拍廣告，6歲開始拍電影。但她說，若由自己選，演員不會是她會從事的行業。

她說：「我絕對不會選擇當演員，我的個性並不適合當演員。我不是那種想要在桌子上跳舞、為大家唱歌的人。」

「這其實是一個殘酷的職業，是我在年幼時就被安排的，而且我不記得自己是怎麼開始的。所以光是這一點，就讓我的工作有點不同，因為我沒有興趣『為了演而演』。如果我身處一座荒島，我想演戲大概會是我最不可能做的事。所以我只是想辦法生存。」

茱蒂福斯特在「計程車司機」的表現讓她生涯首度入圍奧斯卡獎，當時雖未奪下最佳女配角獎榮譽，後來卻憑藉1988年的「控訴」（The Accused）和1991年的「沉默的羔羊」（The Silence of the Lambs）兩度獲頒奧斯卡最佳女主角獎。

