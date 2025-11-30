我的頻道

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

「小鬼當家」麥考利克金45歲不會洗衣開車 兒不知爸是主角

記者陳穎／即時報導
麥考利克金因電影「小鬼當家」紅片全球。（路透）
現年45歲的男星麥考利克金（Macaulay Culkin）在1990年演出電影「小鬼當家」（Home Alone）紅遍全世界。如今他已是兩個孩子的爸，自己忍不住爆料，他與布蘭達宋（Brenda Song）所生的兩個兒子，3歲的Dakota與2歲的Carson，雖然超愛一起看經典電影「小鬼當家」，卻完全不知道戲裡聰明擊退竊賊的「凱文」其實就是他本人。

35年前，10歲的可金因飾演凱文爆紅，如今他看著兒子沉浸在電影裡，不禁笑說：「他們完全不知道我是凱文，我想盡量保密久一點。」

麥考利克金透露，有天哄4歲兒子睡覺時，小朋友突然問起他的兄弟姊妹，他便拿出一張家族舊照。沒想到兒子盯著照片裡年幼的他，脫口而出：「那個小孩看起來好像凱文。」讓他差點當場破功。甚至兒子Dakota還自以為「自己就是凱文」，父子間對話笑翻眾人：「你記得你把小偷踢出去嗎？」「記得！」、「你滑樓梯下來嗎？」「我當然有。」麥考利克金哭笑不得直呼：「小騙子，那是我！」

除了家庭趣事，麥考利克金的未婚妻布蘭達宋也在節目上分享這位「最知名的童星」在生活中其實非常獨特，例如45歲的他至今不會開車，也從沒真正學會洗衣服。她透露曾帶他在社區練習開車，結果緊張到崩潰：「讓一個45歲的人第一次開車真的太恐怖了，我應該請專業教練才對。」

「小鬼初戀」麥考利克金揭拍片舊事：群蜂上身好危險

美國華人婦女聯合會 感恩節慰問家暴受害婦女與兒童

紐約州參議院頒發褒揚狀給凱文．柏德表揚他在全球倡導前列腺癌防治所做貢獻

「動物方城市2」配音名單揭曉 巨石強森、紅髮艾德獻聲

