泰勒絲沒通知他訂婚 紅髮艾德：我們為此深聊了4小時

紅髮艾德與泰勒絲交情深厚。（美聯社）

英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）日前在接受「Access Hollywood」訪問時透露，在從Instagram得知閨密泰勒絲 (Taylor Swift)訂婚後，兩人進行了一場「四小時的敘舊」。泰勒絲先前透露，她因為忘記了紅髮艾德「沒有手機」這件事，才沒在第一時間通知他喜訊。

紅髮艾德與泰勒絲自2012年結識至今，友誼深厚。然而，紅髮艾德自2015年起就不再使用手機，只能跟普羅大眾一樣從社群媒體 得知好朋友的喜訊。

不過，兩人有好好敘舊一番。「那件事（宣布訂婚）發生後的一周我就見到她了。」他補充說：「當我見到泰勒絲時，我們聊了大概四個小時，主要談的都是生活——你懂我的意思。」

「我從不會對自己和她的關係感到不自在。」紅髮艾德說，「我們已經是很多很多年的好友，彼此都很親近，想見的時候就會見。」

「每次見面，我們都能無縫接上次的話題。」

泰勒絲曾說訂婚新聞曝光後，她才意識到：『天啊，我們忘了打給紅髮艾德！糟了！』」

「他就像家人一樣。我愛他。」泰勒絲當時說，「但他真的沒有手機！」

「我其實把 iPad 也淘汰了。」紅髮艾德在節目上說，「所以我現在什麼裝置都不用。」