睽違4年… 趙婷新片「哈姆奈特」奧斯卡呼聲高

編譯莊瑞萌／綜合報導
「哈姆奈特」女主角潔西伯克利（左）與男主角保羅麥斯卡（右）在多倫多國際影展期間合影。（美聯社）
「哈姆奈特」女主角潔西伯克利（左）與男主角保羅麥斯卡（右）在多倫多國際影展期間合影。（美聯社）

暌違四年，華裔導演趙婷終於推出新作；據美聯社報導，趙婷執導的「哈姆奈特」(Hamnet)改編自瑪姬歐法瑞爾(Maggie O'Farrell)2020年獲獎小說，片中保羅麥斯卡(Paul Mescal)飾演英國文豪莎士比亞，女星潔西伯克利(Jessie Buckley)則飾演其妻艾格妮絲。

這部電影是一個關於婚姻的寫照，體現當中的悲慟與文學偉大，從許多角度來看，更是一部關於「看見」與「被看見」的電影 。

莎士比亞和艾格妮絲兩人因被誤解結合，也是近乎被排斥的異類。電影前半部，愛彌合了誤解和孤寂的隔閡，直到氣勢磅礴的結尾，藝術接續這項使命。

電影中，兩位演員眼神承載大量情緒，他們真摯、率性、充滿靈魂的表演被譽為年度最佳，也被普遍預期將獲得奧斯卡提名，「哈姆奈特」也是這兩位備受讚譽的愛爾蘭年輕明星首次在銀幕上共同合作。「我們在最恰當的時機加入這部電影，我對潔西非常尊重，也很喜歡和她相處，」麥斯卡坐在伯克利身邊說，「但我們也處於彼此還不夠熟悉的階段，於是存在著一種神秘感。」

伯克利表示同意：「我們之間存在如此強大的動能，感覺一切都非常有可能。」由於莎士比亞與艾格妮絲的生平留下紀錄甚少，兩人需以身為藝術家的經驗去理解角色。拍攝期間，趙婷每天則會帶領演員進行三次深呼吸冥想。對此，伯克利說，「趙婷引導我們做的，是往自己內在更深處去，遇見要理解的那個人。」

曾以「游牧人生」(Nomadland)獲奧斯卡最佳導演的趙婷表示，她要求兩位演員詮釋「極致的陽性與極致的陰性」。她說，「身為藝術家，我們要做的是找到跨越時間、空間、性別與宗教的共通點。」

