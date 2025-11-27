「動物方城市2」關繼威配音毒蛇蓋瑞 被讚萬中選一

我的頻道

記者陳穎╱綜合報導
「動物方城市2」的毒蛇蓋瑞將改變大家對蛇的刻板印象。（圖／迪士尼提供）
「動物方城市2」的毒蛇蓋瑞將改變大家對蛇的刻板印象。（圖／迪士尼提供）

曾經有生物學家做過實驗，他們放了一條假蛇在公路上，結果大部份開車經過的人，幾乎都選擇毫不猶豫踩油門輾過，甚至還有人拿槍下車準備轟牠，顯見人們對蛇厭惡及懼怕的程度。而隨著「動物方城市２」（Zootopia 2）全球上映，將有可能打破一般人對蛇的刻板印象。

「動物方城市２」劇情敘述兔子警探哈茱蒂和她的搭檔狐狸胡尼克為追查神秘案件，跟隨著一條毒蛇進入他們從未涉足的爬蟲類世界，而這條名為蓋瑞的毒蛇，一直以洗清家族汙名為己任，卻沒想到他也將動物方城市搞得天翻地覆。

關繼威為「動物方城市2」配音。（圖／迪士尼提供）
關繼威為「動物方城市2」配音。（圖／迪士尼提供）

為順應全新劇情的發展，「動物方城市2」多了很多讓人耳目一新的角色，據迪士尼統計，這次光是有台詞的動物演員至少多達70位，而其中最受矚目的新角色就是首次在方程式裡出現的毒蛇。其實在迪士尼動畫電影史上，蛇的戲不算少，但從未有蛇成為迪士尼動畫的主要角色。

而毒蛇蓋瑞不僅是撼動方城市的存在，其配音人也絕對萬中選一。據「動物方城市２」導演傑瑞布希（Jared Bush）表示，他在某次深夜看了關繼威的脫口秀，就決定要找他為毒蛇蓋瑞配音，動畫師亞當葛林透露，當時傑瑞布希請動畫組用關繼威的聲音搭配毒蛇的畫面看看是什麼感覺？「這個片段出來後，整個房間的氣氛都瘋狂了。」

關繼威本人則試圖藉著毒蛇蓋瑞的角色，引導觀眾打破各種刻板印象和偏見，他說：「雖然這個角色一開始聲名狼藉，所以大家都怕他，但一旦我們真正了解他，就會發現他其實是有點傻氣、心地善良的『蛇』。」聯合導演拜倫霍華德補充：「關繼威是為毒蛇蓋瑞配音的絕佳人選，當你看到一條3公尺的毒蛇時，你不會想到會從牠嘴裡傳出關繼威的聲音，可他又為角色帶來了脆弱、真誠，他也因此成了電影的情感核心。」

而隨著毒蛇蓋瑞的故事一步步被揭露，「動物方城市2」也將帶領觀眾進入從未探索過的世界，例如充滿神奇生物的沼澤世界。

