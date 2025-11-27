「阿凡達：火與燼」3大影后齊聲背書 導演保證：是冒險集大成

我的頻道

「阿凡達：火與燼」中大反派灰燼族領袖「瓦蘭」。（圖／二十世紀影業提供）
電影「阿凡達」續集「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）27日發布最新幕後花絮，三大影后齊聲背書，帶來前所未有體驗。金獎大導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）更拍胸脯保證：「本集是前兩部冒險集大成！」他也繼續注入跨越國界普世共同的主題—家庭，令人更加感同身受。

最新幕後花絮在詹姆斯卡麥隆和眾星卡司、尤其是三大影后的強力背書下，令影迷們更加迫不及待。最資深影后雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）：「詹姆斯創造了這套技術環境，讓我們走上空無一物的舞台，卻依然能沉浸在故事之中。」奧斯卡影后凱特溫斯蕾（Kate Winslet）：「電影製作及技術終於跟上詹姆斯的想像力，這正是讓他能夠打造這世界的原因。」

去年甫冠上坎城影后及奧斯卡得主頭銜的柔伊莎達娜（Zoe Saldana）：「若你覺得『阿凡達：水之道』（Avatar： The Way of Water）已經夠龐大、夠震撼，「阿凡達：火與燼」更將帶來前所未有的體驗！」詹姆斯卡麥隆更拍胸脯打包票保證：「本片是前兩部冒險集大成！」他也有感而發地說：「我們必須持續進化，才能帶領觀眾踏上一段新的旅程、新的冒險。」

跟隨前兩集的中心主旨，詹姆斯卡麥隆也在這集的劇本中注入跨越國界普世共同的主題—家庭，但也提供全新的觀點，他說：「本片對於主角們在『阿凡達：水之道』後所產生的情感真實程度，絕對會令人令人出乎意料！」

飾演「蘇傑克」的型男主角山姆沃辛頓（Sam Worthington）也提及與自身的投射：「傑克與兒子婁克像是反映彼此的鏡子，就像我和我現實生活中的兒子，我們都想讓下一代成為更好的自己，卻也看到最糟的自己，這點充滿力量也相當耐人尋味。」

