37歲演14歲 「哈利波特」愛哭麥朵真實年齡曝光

雪莉韓德森演出「愛哭鬼麥朵」時已經37歲。（圖／摘自華納官網）

曾在「哈利波特 ：消失的密室」（Harry Potter and the Chamber of Secrets）中飾演「愛哭鬼麥朵」（Moaning Myrtle）的現年60歲的資深女星雪莉韓德森（Shirley Henderson），近日受訪時回憶，當年能成功拿下角色，其實靠的是選角導演一句「去試鏡吧，但千萬別說你的年齡」。

因為她試鏡時已37歲，卻要演一位14歲的霍格華茲 女生。韓德森笑說，當時自己甚至還不認識哈利波特，還是靠妹妹科普後才知道故事內容。韓德森透露，選角導演始終認為她最適合演麥朵，因此在整個試鏡過程，從未向劇組透露她的真實年齡。她回憶試鏡當天還特地穿上白襯衫、黑裙子、綁馬尾，裝扮成女學生，心裡卻覺得「這太荒唐了」。

雪莉韓德森曾參演「BJ單身日記：男人禍水」。（路透資料照片）

沒想到過了好幾個月，劇組再度聯絡她，不但邀請複試，最後更正式給出角色。她也解釋，麥朵本身是「困在年輕身體裡的老靈魂」又帶點朦朧鬼魅感，因此外貌年紀反而不是問題。雖然加入「哈利波特」系列，韓德森卻意外保持了極高的隱私，她笑說：「我想根本沒有人認出我。」

雪莉韓德森在出演「愛哭鬼麥朵」前，她已是實力派演員。曾在「猜火車」等片中表現亮眼，甚至入圍倫敦影評人協會獎。系列結束後，她也持續參演「BJ單身日記：男人禍水」、「凡爾賽拜金女」等多部作品，戲路穩定、成績亮眼。