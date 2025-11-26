我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

1場賺200萬美元… 翹臀珍赴印度豪奢婚禮當歌手

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
珍妮佛羅培茲擔任印度奢華婚宴的歌手，開心和新人合影。（取材自Instagram）
珍妮佛羅培茲擔任印度奢華婚宴的歌手，開心和新人合影。（取材自Instagram）

好萊塢天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）受邀擔任「婚禮歌手」，她飛往印度烏代浦爾，為一場豪華至極的富豪世家婚禮獻唱，單次演出便進帳高達200萬美元。這場為期4天的奢華婚禮，主角是億萬製藥大亨曼特納·拉瑪·拉朱 (Mantena Rama Raju)的千金Netra Mantena 與科技新貴Vamsi Gadiraju。

婚禮橫跨多個地標級場地，星光陣容宛如大型嘉年華，珍妮佛羅培茲在新人交換誓詞後登場，成為全場高潮。現場賓客不乏寶萊塢重量級明星，包括迪雅梅莎(Dia Mirza)、拉姆恰蘭(Ram Charan)、等人，西方名流中甚至出現小唐納川普（Donald Trump Jr.）等重量級身影。

這場婚禮不僅因珍妮佛羅培茲演出吸引全球關注，連婚禮蛋糕都成為社群焦點。新人訂製的純白巨型宮殿式蛋糕由巴黎奢華甜點藝術家 Bastien Blanc-Tailleu打造，以拉賈斯坦皇家建築為靈感，頂層布滿圓頂、象、獅子、孔雀與層層花飾，彷彿藝術品般令人瞠目。整場婚禮估計斥資670萬美元，奢華程度震撼全球。

小唐納 印度 川普

上一則

演楊冪妹妹走紅…邢菲違駕上熱搜 火速道歉「沒有藉口」

下一則

連生三女後拚四胎生男？60歲郭富城：順其自然

延伸閱讀

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊
稱金寶湯是窮人食品、譏印度工人白痴 公司高管被休假

稱金寶湯是窮人食品、譏印度工人白痴 公司高管被休假
追隨川普家族投資加密幣慘賠 冠名川普迷因幣市值跌1/4

追隨川普家族投資加密幣慘賠 冠名川普迷因幣市值跌1/4
SK海力士赴印度 建立記憶晶片封測據點

SK海力士赴印度 建立記憶晶片封測據點

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08
43歲胡歌跑路演生圖流出，被指斷崖式衰老。（取材自網易號「萌神木木」）

43歲胡歌生圖流出 網驚：斷崖式衰老 肚腩都浮現了

2025-11-21 01:24

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境