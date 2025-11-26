1場賺200萬美元… 翹臀珍赴印度豪奢婚禮當歌手

珍妮佛羅培茲擔任印度奢華婚宴的歌手，開心和新人合影。（取材自Instagram）

好萊塢天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）受邀擔任「婚禮歌手」，她飛往印度 烏代浦爾，為一場豪華至極的富豪世家婚禮獻唱，單次演出便進帳高達200萬美元。這場為期4天的奢華婚禮，主角是億萬製藥大亨曼特納·拉瑪·拉朱 (Mantena Rama Raju)的千金Netra Mantena 與科技新貴Vamsi Gadiraju。

婚禮橫跨多個地標級場地，星光陣容宛如大型嘉年華，珍妮佛羅培茲在新人交換誓詞後登場，成為全場高潮。現場賓客不乏寶萊塢重量級明星，包括迪雅梅莎(Dia Mirza)、拉姆恰蘭(Ram Charan)、等人，西方名流中甚至出現小唐納川普 （Donald Trump Jr.）等重量級身影。

這場婚禮不僅因珍妮佛羅培茲演出吸引全球關注，連婚禮蛋糕都成為社群焦點。新人訂製的純白巨型宮殿式蛋糕由巴黎奢華甜點藝術家 Bastien Blanc-Tailleu打造，以拉賈斯坦皇家建築為靈感，頂層布滿圓頂、象、獅子、孔雀與層層花飾，彷彿藝術品般令人瞠目。整場婚禮估計斥資670萬美元，奢華程度震撼全球。