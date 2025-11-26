漸凍症男星演漸凍人 這一幕獲劇組起立鼓掌達10分鐘

艾利克迪恩飾演漸凍症消防員，現實世界中，也被確診患漸凍症。（路透資料照片）

艾利克迪恩(Eric Dane)飾演一位與肌萎縮性側索硬化症(ALS)抗爭的消防員而備受讚譽；這位出演過熱門影集「高校18禁/亢奮」(Euphoria)、「實習醫生」(Grey’s Anatomy)的電視明星，在4月時透露自己在現實生活中，也確診了漸凍人症。

在最新一集的醫療影集「天才之心」(Brilliant Minds)中，這位53歲的演員飾演一位名叫馬修的911事件英雄消防員；劇中，他難以向妻子和女兒啟齒，自己被診斷出罹患了ALS的情況；ALS，又稱漸凍人症，是一種神經退化性疾病，而在現實生活中，迪恩本人也被確診患有此疾病。

在這一集的一個「情緒化」場景中，迪恩飾演的馬修錄製了一段，關於自己對於尋求幫助看法上改變的訊息；迪恩這段演出精采，獲得片場全體劇組起立鼓掌。

「天才之心」主創麥克格拉西(Michael Grassi)告訴「今日美國」(USA Today)：「我整個職業生涯中，從未見過這種情況，但他在拍完那場戲後，獲得了長達10分鐘的起立鼓掌。因為那場戲太棒了，太真誠了，太真實了。」

「他飾演的角色在尋找勇氣的同時，迪恩本人也展現出了極大的勇氣來講述這個故事。公開分享自己這部分經歷需要勇氣，但也非常重要，我認為這能提高人們的意識，讓他們知道自己並不孤單，」他補充道。

在劇中飾演迪恩妻子的瑪珍艾米克(Mädchen Amick)，則是在社群媒體 Instagram上分享了一張與迪恩在片場的合照並寫道：「很難用語言來表達我現在感覺有多自豪，能夠成為艾利克迪恩勇敢的，想要讓人們認識#ALS的旅程中的一份子。謝謝你給予的這份美好禮物@realericdane。」

根據妙佑醫療國際(Mayo Clinic，前譯馬友診所)，這種疾病會影響控制某些肌肉的神經細胞，目前尚無治癒方法。