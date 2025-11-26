川普介入好萊塢 親自遊說派拉蒙開拍「尖峰時刻4」

美國總統川普據報親自介入，促成港星成龍與美國影星克里斯．塔克（Chris Tucker）主演的「尖峰時刻」最新續集獲准開拍。圖為電影劇照。(路透)

川普 總統據報正對潛在的新片計畫提供創意建議，而他似乎希望重振1980年代末到1990年代末的喧鬧喜劇與動作電影。在川普介入之下，港星成龍 與美國影星克里斯．塔克（Chris Tucker）主演的「尖峰時刻4」終於獲派拉蒙批准開拍。

衛報報導，「尖峰時刻」系列導演拉特納（Brett Ratner）多年來一直尋求為新續集尋求支持，但始終未能成功。然而，直到川普遊說他的好友與支持者、派拉蒙天空之舞集團（Paramount Skydance）最大股東艾里森（Larry Ellison），才促成此案。

一位直接知情人士向美國新聞網站Semafor透露，川普親自向派拉蒙的擁有者施壓，力促重啟「尖峰時刻」。「Puck」記者貝洛尼（Matthew Belloni）在「X」寫道，在川普代表拉特納敦促下，派拉蒙影業將發行「尖峰時刻4」，發行協議已經達成，製片人正在籌集資金，並且狠批「準備迎接可能最愚蠢的官方控制媒體吧」。

Semafor指出，「尖峰時刻」於 1998 年上映後爆紅，但在2007年第三集推出後熱度下降，雖然票房成績不差，卻不符影評期待，系列此後沉寂十年。2017年，拉特納因遭控性行為不端遭華納停止合作。儘管華納開放「尖峰時刻」授權給其他影業公司，但拉特納的參與據報令包括派拉蒙在內的多數潛在買家卻步。

然而，在崇尚「反覺醒」（anti-woke）政治的圈子裡，被取消反成為某種資歷，讓拉特納得以在影視界重新站穩。今年稍早，他花了數月跟拍第一夫人梅蘭妮亞 ，為亞馬遜即將推出的紀錄片做準備。此外，成龍與塔克多年來也對川普態度友好，或至少保持低調。白宮未回應多次詢問，派拉蒙則拒絕回應。