「紅色警戒」最強反派辭世 曾為戲激瘦坐輪椅

「最強反派」烏多基爾過世，享壽81歲。（路透資料照片）

德裔資深男星烏多基爾（Udo Kier）於美國時間24日清晨在加州棕櫚泉辭世，享壽81歲。他從影超過半世紀，參演作品橫跨歐洲獨立電影、好萊塢 商業大片及電玩遊戲，累積數百部演出，代表作包括「刀鋒戰士」、「世界末日」，以及在經典遊戲「終極動員令：紅色警戒2」飾演的反派角色「尤里」（Yuri），在影迷與玩家間擁有不可取代的地位。

根據歐洲新聞台報導，烏多基爾的伴侶、藝術家麥布萊德（Delbert McBrid）證實他於24日在當地醫院逝世，未透露確切死因。烏多基爾生涯超過50年，以濃烈怪異的角色塑造聞名，雖然常飾演反派或超現實人物，但強烈的存在感使他成為影壇的「邪典傳奇」。

法新社報導，烏多基爾於1970年代因在「科學怪人」（Frankenstein）與「德古拉」（Dracula）中的表現一躍成名。他蒼白冷峻的外型搭配瘋癲氣質，成為獨立與地下電影的標誌性人物。為貼近德古拉角色，他曾以生菜與水維持飲食，短時間激瘦4.5公斤，甚至虛弱到需坐輪椅移動，可見其對表演的極端投入。

在主流影壇，烏多基爾同樣活躍，出演的商業片包括「王牌威龍」、「世界末日」、「刀鋒戰士」等，他常飾演神祕、危險或充滿張力的反派角色，是眾多影迷心目中的「怪奇系演員第一人」。